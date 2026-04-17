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Alcaraz, baja para Madrid por segundo año consecutivo por una lesión de muñeca

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Madrid, 17 abr (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz anunció este viernes su baja para el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en las instalaciones de la Caja Mágica, tras no recuperarse de una lesión de muñeca que le hizo retirarse del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó hace sólo dos días.

La baja de Alcaraz, número dos del mundo, que no estará en Madrid por segundo año consecutivo, se une a la del serbio Novak Djokovic, que horas antes también confirmó su ausencia en el torneo de la capital española. EFE

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