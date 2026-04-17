Gobierno de Paraguay ofrece beneficios migratorios para atraer inversionistas extranjeros

Asunción, 17 abr (EFE).- El Gobierno de Paraguay presentó este viernes un programa que ofrece beneficios migratorios para atraer inversionistas extranjeros del sector turístico, inmobiliario y financiero, informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

La iniciativa 'Paraguay Investor Pass' es un nuevo instrumento que permite a extranjeros acceder "directamente a la residencia permanente mediante distintas modalidades de inversión, sin necesidad de pasar por la residencia temporal", indicó el MIC en un comunicado.

"Esta herramienta busca posicionar a Paraguay como un destino atractivo para la inversión extranjera y como una puerta de acceso al mercado del Mercosur, al tiempo de impulsar sectores como el turismo, el inmobiliario y el financiero", destacó el despacho de Industria y Comercio.

El programa, que es impulsado por el MIC y la Dirección Nacional de Migraciones, permite el acceso a una residencia permanente si un extranjero realiza una inversión mínima de 150.000 dólares en proyectos turísticos o de 200.000 dólares en la bolsa de valores o en el sector inmobiliario de Paraguay, detalló la nota.

Asimismo, se mantienen los beneficios para los extranjeros que inviertan como mínimo 70.000 dólares y generen al menos cinco empleos formales.

Los inversores también podrán acceder a "los mismos beneficios fiscales" que un residente paraguayo, entre ellos, una rebaja del 15 al 8 % del Impuesto a Dividendos y las Utilidades (IDU), refirió el MIC.

Además, el inversionista puede mantener su residencia "con una presencia mínima en el país", al ingresar "solo una vez cada tres años" durante 10 años, y tiene la posibilidad de combinar distintos tipos de inversión.

Según el MIC, Paraguay pasó de 28.000 solicitudes de residencia en 2024 a más de 47.000 en 2025, la mayoría de ciudadanos brasileños, con una proyección de alcanzar las 80.000 este año. EFE