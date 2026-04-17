ESPAÑA BALONCESTO

Los Ángeles (EE.UU.), 17 abr (EFE).- Los Angeles Lakers inicia este sábado el asalto al anillo mermados por las bajas de sus grandes estrellas, Luka Doncic y Austin Reaves, lo que obliga a un eterno LeBron James a liderar la búsqueda del milagro para superar la primera ronda de 'play off' contra los Houston Rockets.

El primer asalto tendrá lugar este sábado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles a partir de las 17.30 horas (00.30 GMT del sábado).

El equipo finalizó la temporada regular asegurando una cuarta posición en la Conferencia Oeste tras un registro de tres victorias consecutivas en la recta final.

Sin embargo, el club más glamouroso de la NBA ha perdido a su activo más valioso, el astro esloveno, quien ha liderado la liga en anotación con 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes por partido antes de caer lesionado el pasado 2 de abril.

La ausencia de Doncic, sumada a la Reaves, tras una distensión en el oblicuo que le mantendrá fuera de las canchas al menos hasta el próximo mes, deja a la plantilla desangelada en uno de los momentos más importantes.

El plan de recuperación de Doncic ha sido intensivo e incluyó un viaje a Madrid para recibir un tratamiento especializado de medicina regenerativa para acelerar los plazos y regresar antes de lo previsto.

Aunque el tiene previsto regresar este viernes en Los Ángeles, el objetivo con el equipo reside en sobrevivir a la primera ronda, confiando en su regreso para unas hipotéticas semifinales.

Como medida de excepción, la liga norteamericana aprobó esta semana una resolución que permite al base de los Lakers su elegibilidad para el MVP pese a su lesión actual.

Apneas le faltaba un partido para cumplir el requisito mínimo de 65 apariciones, pero la NBA aceptó una exención especial para que pueda competir por el galardón tras promediar cifras que lo mantienen como gran favorito.

A sus 41 años, James deberá asumir de nuevo el control de la ofensiva en lo que podrían ser sus últimos 'playoff'.

De jugar, la veterana estrella alcanzará mañana el hito histórico de disputar su postemporada número 19, empatando el récord absoluto de la NBA de otras leyendas del baloncesto como Karl Malone y John Stockton.

Su experiencia en la pista será el factor diferencial para la supervivencia de los angelinos, quienes ahora confían en jugadores como el japonés Rui Hachimura o el recién llegado Luke Kennard.

En duelo inicial de mañana medirá la capacidad de respuesta de los de JJ Redick ante la cita en el mismo escenario el próximo martes. Los Lakers necesitan amarrar estos dos primeros duelos en casa si quieren viajar a Houston con un poco de margen de error.

Los Rockets de Kevin Durant llegan como quintos clasificados y pese a que los Lakers dominaron el enfrentamiento directo, las apuestas dan como favoritos a los tejanos debido a las críticas bajas en las filas angelino.