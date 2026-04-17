El precio del petróleo cae a 98 dólares, con las Bolsas europeas en la indecisión

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,8% en torno a las 8.25 horas de este viernes y se movía por encima de los 98 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,3%, hasta los 93,4 dólares por barril.

La moderación del precio del Brent en las primeras horas de este viernes se produce ante las expectativas de nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán y tras el alto el fuego de diez días en el Líbano acordado con Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada que es "probable" que a lo largo de este fin de semana haya negociaciones con Irán tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní.

"Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo "increíble" porque Teherán "no puede hacer negocio".

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado además que Estados Unidos tiene "muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer". "Creo que es una combinación de unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que "podría viajar" a Islamabad si finalmente se alcanza un acuerdo y que puede que no sea necesario extender el alto el fuego. "Nos está yendo muy bien. Quizás suceda antes (de que expire). No estoy seguro de que vaya a ser necesario extenderlo", ha aseverado.

Trump ha resaltado además que Teherán está "dispuesto a hacer cosas hoy que no estaba dispuesto a hacer hace dos meses". "Han accedido a devolvernos el polvo nuclear (uranio enriquecido) que se encuentra bajo tierra a causa del ataque que realizamos con los bombarderos B2", ha dicho, en alusión a los ataques contra instalaciones nucleares perpetrados por Washington en junio.

Estados Unidos e Irán continúan los contactos, con mediación de Pakistán, para lograr el cese de las hostilidades y cerrar un acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la reapertura del estrecho, en plenos esfuerzos para concretar una segunda ronda de negociaciones que avance en el proceso tras la cita maratoniana del pasado sábado en Islamabad.

Dicha reunión se saldó sin un acuerdo para poner fin a la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel, si bien los esfuerzos se centran en un segundo encuentro antes del fin del alto el fuego de dos semanas, que expira el 21 de abril.

LAS BOLSAS EUROPEAS SE MUEVEN EN LA INDECISIÓN

Pese a la posibilidad, cada vez mayor, de que se retomen en las próximas horas las conversaciones de paz entre EEUU e Irán, las principales Bolsas asiáticas registran descensos en la jornada de este viernes, aunque estos se han ido moderando a lo largo de la sesión.

En concreto, el Kospi surcoreano cae un 0,4%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong retrocede un 1,1%. En Japón, el Nikkei pierde un 1,1% tras los máximos alcanzados en el día de ayer. El que sí cotiza en positivo es el índice Shenzhen de la Bolsa china, que se revaloriza un 0,7%.

En EEUU, Wall Street alcanzó ayer nuevos máximos. El índice Dow Jones cerró con un avance del 0,2%, mientras que el Nasdaq avanzó casi 0,5%. Los futuros del Dow Jones apuntan a ganancias moderadas en la apertura de este viernes, mientras que el Nasdaq se mueve por ahora en tablas.

Por su parte, los futuros de las Bolsas europeas se mueven en la indecisión, sin un rumbo claro de por dónde tirar en la apertura de este viernes. En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.089 puntos tras cerrar el jueves con una caída del 0,53%.