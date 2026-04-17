Rusia lanza 172 drones contra Ucrania y alcanza infraestructura portuaria en el Danubio

Kiev, 17 abr (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche y la madrugada de hoy un total de 172 drones de larga distancia de los que 147 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 20 impactaron en ocho localizaciones distintas del país, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el balance.

Entre los objetivos alcanzados por Rusia estuvo de nuevo el puerto del Danubio de Izamil, en la región sureña de Odesa y cerca de la frontera con Rumanía.

Según dijo el Ministerio de Desarrollo en una nota, una fábrica, un edificio administrativo y una infraestructura ferroviaria resultaron dañadas en Izmail por el impacto de drones rusos sin que hubiera que lamentar víctimas.

El Ministerio explicó que Rusia ha atacado infraestructura portuaria de la zona durante varios días consecutivos, pese a lo que Ucrania sigue exportando alimentos por esa vía. EFE