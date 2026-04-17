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El Coventry City de Lampard vuelve a la Premier 25 años después

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El Coventry City logró este viernes su ascenso matemático a la Premier League después del empate (1-1) contra el Blackburn en la jornada 43 de la Championship, la segunda división inglesa.

Después de 25 años, el Coventry vuelve a la elite, periodo en el que sufrió sanciones y descenso a la League One en 2012 y en 2017 llegó a bajar a la cuarta división del fútbol inglés.

La compra del club, obligado a compartir campo con Northampton y Birmingham, por parte de Doug King en 2023 empezó a cambiar los ánimos en la grada y en el césped, en busca del ascenso.

El liderazgo de Frank Lampard durante los últimos dos años dio sus frutos con al ascenso a la Premier matemático este viernes, con tres jornadas para terminar el campeonato, gracias al 1-1 de Bobby Thomas en el minuto 84 en Blackburn.

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