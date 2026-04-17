Agencias

Diócesis de Canarias destaca que el Papa sigue dispuesto a defender la vida en defensa de paz ante los ataques de Trump

Guardar
Imagen 4QEBIBHKZJCBVPSKQUIAUJTKA4

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha destacado este viernes que el Papa León XIV sigue dispuesto a continuar defendiendo la vida en defensa de la paz a pesar de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mazuelos, que ha sido preguntado por ello en una rueda de prensa en la que se presentaba la oficina de información por la visita del Papa a Las Palmas de Gran Canaria, afirmó no querer entrar a valorar esa cuestión porque lo que le interesa, valora y le da alegría, es que "el Santo Padre esté dispuesto a seguir defendiendo la vida de toda persona en defensa de la paz y los valores evangélicos".

En este sentido, aseguró que le "enorgullece" ver que el Papá "tiene unos valores" independientemente de lo que "le digan y de lo que le hagan, ahí está".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China vuelve a pedir la retirada de todas las sanciones a Venezuela: "Nos oponemos al abuso de estas medidas"

China vuelve a pedir la retirada de todas las sanciones a Venezuela: "Nos oponemos al abuso de estas medidas"

El jefe de DDHH de la ONU pide aplicar "de buena fe" el alto el fuego en Líbano

El jefe de DDHH de la ONU pide aplicar "de buena fe" el alto el fuego en Líbano

La OMS alerta de que los servicios sanitarios del Líbano están "gravemente tensionados"

Infobae

Barbón inicia el lunes un viaje a México con el objetivo de fortalecer relaciones comerciales

Barbón inicia el lunes un viaje a México con el objetivo de fortalecer relaciones comerciales

Cada vez más rusos dan importancia al dominio del chino

Infobae