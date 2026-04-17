Bruselas creará un centro europeo de bomberos bajo su nuevo Pacto por el Mediterráneo

Bruselas, 17 abr (EFE).- Un centro de bomberos en Chipre para responder a futuros incendios y catástrofes en la región y la creación de una red universitaria mediterránea son las primeras iniciativas que se llevarán a cabo este mismo año en el marco del nuevo Pacto por el Mediterráneo presentadas este viernes por la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

"El plan de acción de hoy pone en marcha el pacto", dijo la comisaria durante la rueda de prensa de presentación, añadiendo que "establece 21 medidas concretas e innovadoras que reflejan las prioridades de nuestros países socios, de nuestros ciudadanos y de los suyos, de la sociedad civil, de los jóvenes y de las empresas".

Entre estas iniciativas, Bruselas inaugurará en las próximas semanas el Centro Europeo de Lucha contra Incendios en Chipre, explicó Suica.

"Se trata de un centro regional con sede en Chipre destinado a mejorar la preparación y la respuesta ante catástrofes (y que), por primera vez, también ofrecerá apoyo a nuestros socios mediterráneos del sur", señaló.

El centro, que estará operativo ya en verano y contará con el preposicionamiento estacional de bomberos y de los medios aéreos de lucha contra incendios, se irá ampliando con más operativos a lo largo del tiempo.

También se ofrecerá formación sobre incendios forestales e intercambio de conocimientos para los países del sur del Mediterráneo.

El centro contará con financiación europea ya otorgada en el actual presupuesto comunitario por un valor de tres millones de euros, así como con la financiación de los Estados que participen.

Según el plan de acción, los países que han mostrado interés en esta iniciativa son Chipre, España, Francia, Lituania, Egipto, Israel, Jordania, Líbano y Siria.

Por otro lado, Suica resaltó la creación de "la Universidad del Mediterráneo, una alianza de instituciones de toda la región", con el propósito de reforzar la investigación y la innovación en toda la región como motor de "prosperidad y estabilidad".

"El objetivo final es contar con una Universidad del Mediterráneo con campus en todas las costas del Mediterráneo", aseguró, aunque aclaró que no se trata de crear nuevas universidades, sino de incluir a centros ya existentes.

Otro pilar del pacto se centra en la economía y desarrollo digital, e incluye iniciativas para impulsar la inversión en energía limpia en los países de la región.

"Esto es especialmente importante ahora, dada la actual crisis energética y el contexto energético actual," declaró la comisaria.

Y añadió: "También estamos invirtiendo en infraestructura digital y en la conectividad regional, por ejemplo, mediante la ampliación del sistema de cables submarinos 'Medusa'".

Finalmente, uno de los principales objetivos previstos durante la creación del pacto era la cooperación con países socios en materia de migración y seguridad.

En esa línea, Suica indicó que pretende "desarrollar una respuesta coordinada, bien estructurada y reforzada a lo largo de toda la ruta (migratoria), en rutas específicas" e hizo hincapié en Túnez, Libia, Marruecos y Argelia.

"Estamos invirtiendo mucho en estos países para ayudarles a proteger sus fronteras", añadió, para "mejorar la cooperación en la prevención de la migración ilegal".

Se espera que el siguiente plan de acción con más iniciativas en el marco del Pacto por el Mediterráneo se presente durante en otoño.