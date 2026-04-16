Universidad de Florida FIU construye un centro de estudios dedicado al exilio cubano

Miami (EE.UU.), 16 abr (EFE).- La Universidad Internacional de Florida (FIU) comenzó este jueves la construcción de CasaCuba, un centro de estudios edificado en medio de "la esperanza de la transición a la democracia" en la isla y que llevará el nombre del actual embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.

Políticos, líderes del exilio y académicos se reunieron en la ceremonia de arranque de labores del edificio, con un costo estimado de 40 millones de dólares y 43.000 metros cuadrados de construcción (casi 4.000 metros cuadrados) en el campus Modesto A. Maidique Campus, al oeste de Miami.

"La CasaCuba de FIU busca preservar y compartir la rica historia, cultura, y las contribuciones de los cubanoestadounidenses, compartiendo sus historias de resiliencia, sacrificio y triunfo", expresó el congresista federal Mario Díaz-Balart, de origen cubano, en sus redes sociales.

El centro se construye mientras "Cuba está en un momento crítico en su historia, con la esperanza de una transición a la democracia" por lo que "la experiencia de FIU en estudios académicos sobre Cuba será de particular significado", según destacó la universidad en un comunicado.

La institución pública recordó que también ha anunciado una nueva iniciativa para "apoyar la transición de Cuba a la democracia".

Las instalaciones, donde habrá exhibiciones culturales, aulas y espacios de estudio sobre Cuba, llevarán el nombre del actual embajador de EE.UU. en España, un empresario cubanoestadounidense que ha donado 10 millones de dólares al proyecto.

Con CasaCuba, FIU pretende honrar la historia de Miami y las raíces de la comunidad cubanoestadounidense con un "centro cultural y académico multidimensional" para el estudio de la cultura, historia e investigación de los cubanos.

También albergará colecciones de arte, cultura y ciencia para preservar la historia de la diáspora y su impacto en el sur de Florida, hogar de la mayor población de origen cubano en Estados Unidos.

"Inspirará a futuras generaciones a aprender de ese legado. CasaCuba es donde la historia cubanoestadounidense vivirá", indicó Díaz-Balart. EFE

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