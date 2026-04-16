Turquía bloquea cientos de cuentas que incitan a la violencia tras tiroteos en escuelas

Ankara, 16 abr (EFE).- Dos tiroteos en escuelas en el sureste de Turquía perpetrados por alumnos, con nueve muertos y decenas de heridos en dos días, han causado una gran conmoción en el país y las autoridades informaron este jueves de que han bloqueado cientos de cuentas y grupos en redes sociales vinculados a la incitación de actos violentos.

El suceso más grave se produjo el miércoles en la provincia de Kahramanmaraş, donde un estudiante de 14 años irrumpió armado en su escuela y mató a nueve personas en dos aulas distintas, ocho alumnos y un profesor, antes de suicidarse.

El menor llevaba en su mochila cinco armas de fuego y varios cargadores, que pertenecían a su padre, un antiguo policía.

Ambos progenitores, la madre, que es profesora, y el padre, se encuentran detenidos en el marco de la investigación, que todavía no ha aclarado los motivos del ataque.

La fiscalía que lidera la investigación reveló que se encontró un documento en el ordenador del atacante de 14 años que ya mostraba planes para un gran ataque el 11 de abril.

Además, esa fuente señaló que el joven había utilizado como imagen de perfil en WhatsApp la foto de un estadounidense de ideas misóginas que en 2014 asesinó a seis personas en California antes de suicidarse, y por el que mostraba admiración.

Además de las víctimas mortales, el ataque dejó una veintena de heridos, de los cuales nueve permanecen hospitalizados y tres de ellos en estado crítico, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Un día antes, en la provincia de Şanliurfa, otro estudiante, de 19 años, perpetró un ataque en un centro educativo que dejó 16 personas heridas, y después se suicidó.

A estos incidentes se suma la detención de un menor de 12 años en la ciudad de Mersin, sorprendido cuando intentaba entrar armado en su escuela.

Estos acontecimientos, descritos por medios locales como ataques "al estilo estadounidense", han causado una profunda conmoción y llevó al Gobierno a convocar este jueves una reunión en Ankara, encabezada por los ministros del Interior y de Educación, junto a responsables de seguridad y educación de todo el país.

El objetivo es reforzar de forma urgente las medidas de protección en los centros escolares para prevenir sucesos similares.

Al mismo tiempo, la Policía ha comenzado a investigar el entorno digital y, según informaron este jueves la Dirección General de Seguridad, se bloqueó el acceso a unas 940 cuentas en redes sociales, se cerraron 93 grupos en la aplicación Telegram y se han emitido órdenes de detención contra 83 sospechosos por difundir contenidos que incitan a la violencia.

Las autoridades han detectado además comunidades online que glorificaban posibles ataques y compartían incluso potenciales objetivos y fechas para cometerlos, lo que ha incrementado la preocupación sobre el papel de internet en la propagación de este tipo de violencia.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, afirmó este jueves que las autoridades vigilan de cerca las publicaciones que buscan generar pánico mencionando escuelas concretas y advirtió de que los responsables serán identificados y afrontarán acciones legales.