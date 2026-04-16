Qatar traslada a Trump la importancia de "primar la vía diplomática" para poner fin a la guerra con Irán

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha trasladado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la importancia de "intensificar los esfuerzos internacionales" para "primar la vía diplomática" de cara a lograr un fin del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La oficina de Al Thani ha indicado que el emir ha mantenido una conversación telefónica con Trump en la que ha aprovechado para "subrayar la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para evitar una mayor escalada en la región y adoptar la vía diplomática como principal camino para abordar la crisis de una forma que preserve la seguridad regional y global".

Así, ha destacado que la conversación ha servido para abordar "los últimos acontecimientos a nivel regional e internacional", "particularmente las implicaciones de las recientes tensiones sobre la seguridad marítima internacional y la estabilidad de los mercados energéticos globales y las cadenas de suministro".

Al Thani se habría referido así a la situación en torno a Ormuz, donde Irán impuso restricciones a la navegación en respuesta a la citada ofensiva. Tras el fracaso de las conversaciones de paz mantenidas el sábado en Pakistán, Trump anunció la imposición de un bloqueo estadounidense en la zona.

Por último, el emir qatarí ha reafirmado además el papel de Doha como "un socio de confianza a la hora de apoyar la estabilidad en los mercados energéticos globales", así como su "continuado compromiso a la hora de cumplir sus obligaciones con los socios internacionales".

Trump no se ha pronunciado por ahora sobre esta llamada, que tiene lugar en medio de los esfuerzos entre las partes, mediados por Pakistán, para acordar una segunda ronda de conversaciones de cara a lograr un acuerdo final a la ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para lograr un nuevo pacto nuclear.