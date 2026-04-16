Roche lanza 'Hemofilia y dolor', una campaña que pone en valor el papel del fisioterapeuta en su abordaje

La compañía farmacéutica Roche ha dispuesto la campaña 'Hemofilia y dolor', acción con la que busca poner en valor el papel esencial del fisioterapeuta en su manejo en los pacientes de esta enfermedad, para lo cual ofrece consejos prácticos, así como información rigurosa y accesible al respecto.

"Con esta iniciativa, desde Roche queremos reforzar nuestro compromiso con la hemofilia, visibilizando y compartiendo recursos divulgativos que son muy útiles para ayudar a mejorar la calidad de vida y el autocuidado de las personas que conviven con la hemofilia", ha manifestado la directora médico de Roche Farma España, la doctora Mariluz Amador.

Así, con el aval de la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO) y el apoyo del Grupo de investigación Hemofilia y enfermedades poco frecuentes y Fisioterapia (InHeFis), esta campaña surge de una necesidad fundamental, que es la de ofrecer a las personas con hemofilia información rigurosa, accesible y útil sobre cómo manejar de forma adecuada su dolor.

Para ello, los contenidos dispuestos se han desarrollado a partir de la evidencia científica disponible y de recomendaciones internacionales sobre el manejo del dolor y la fisioterapia en la hemofilia. Algunos de ellos están protagonizados por una serie de video píldoras informativas de la mano de expertos en fisioterapia, los cuales facilitan información práctica de autocuidado y explican el papel de la fisioterapia en el manejo activo y multidisciplinar del dolor crónico.

De esta manera, se promueve un abordaje proactivo del dolor basado en el movimiento y el ejercicio terapéutico adaptado a la situación clínica de cada persona. Todo debido a que el dolor está presente en tres de cada cuatro hombres adultos con hemofilia, por lo que es un aspecto que influye negativamente en la percepción de la calidad de vida de las personas con esta patología.

En este contexto, desde Roche han explicado que, aunque el dolor crónico o recurrente es una de las principales secuelas de la artropatía hemofílica que sufren quienes han padecido hemorragias articulares repetidas, aún existen lagunas sobre cómo debería ser el abordaje más adecuado de un problema que genera un gran impacto en el día a día de estas personas.

"Para las personas con coagulopatías, tener acceso a contenido práctico y de la mano de profesionales sobre el manejo del dolor es esencial", ha indicado el presidente de FEDHEMO, Daniel-Aníbal García Diego, quien ha añadido que iniciativas como esta "facilitan el conocimiento necesario para afrontar de forma activa su día a día y mejorar su calidad de vida".

ES CLAVE EN EL TRATAMIENTO Y LA GESTIÓN DE LAS COAGULOPATÍAS

"Aplaudimos que esta campaña ponga en valor la figura del fisioterapeuta como un actor clave más en el tratamiento y la gestión de las coagulopatías", ha manifestado, y es que la fisioterapia tiene un rol esencial en el abordaje del dolor en la hemofilia, actuando como un aliado crucial en el manejo activo de este y de las secuelas derivadas de la artropatía hemofílica.

En este sentido, la campaña lanzada por Roche cuenta con contenidos educativos que se articulan en torno a la figura de este especialista y buscan integrar el movimiento, la fisioterapia y el autocuidado como pilares fundamentales. De hecho, las video píldoras explican desde qué puede aportar un fisioterapeuta en el manejo de la hemofilia hasta en qué momentos es recomendable acudir a este profesional.

"Esta iniciativa no viene a sustituir la figura del fisioterapeuta u otro especialista, sino a facilitar nociones básicas, así como informar al paciente con hemofilia sobre la importancia que tienen la comprensión del dolor, el movimiento adaptado y la gestión emocional de su condición", ha señalado el profesor Titular de Fisioterapia de la Universidad de Oviedo (Asturias), el doctor Rubén Cuesta Barriuso.

A juicio del también miembro del InHeFis del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, la referida acción "se apoya en el conocimiento científico actual sobre dolor, artropatía hemofílica y fisioterapia". La misma proporciona herramientas para afrontar el dolor de forma activa, incluyendo los beneficios de la fisioterapia activa y de practicar ejercicio sin miedo en personas con articulaciones dañadas.

"Los contenidos, que cuentan con una base técnica rigurosa, son muy aplicables en el día a día, por lo que esta serie de vídeos formativos resulta muy útil para las personas con hemofilia", ha concluido el profesor del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid y miembro de InHeFis, el doctor Roberto Ucero Lozano.