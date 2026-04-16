Repsol incrementará su producción en Venezuela y está preparada para elevarla en un 50 %

Madrid, 16 abr (EFE).- La energética española Repsol ha firmado un acuerdo con el Gobierno venezolano y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que le permitirá retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire y garantizar los mecanismos de pago.

De esta forma, está preparada para aumentar en un 50 % la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, "si se siguen dando las condiciones necesarias", indicó este jueves la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

Este acuerdo, que está sujeto al cumplimiento de condiciones, permitirá incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60 %, PDVSA; y 40 %, Repsol), garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el acuerdo marco originalmente firmado en 2023.

Según ha indicado tras la firma del contrato el director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, este acuerdo subraya el compromiso de la compañía española con Venezuela, donde el grupo ha operado ininterrumpidamente desde 1993.

"Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país", reafirmó en un comunicado.

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire.

Como anunció esta semana el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la compañía está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años, "si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país".

El acuerdo marco estableció las condiciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de las metas de producción establecidas por los socios, sujeto a la programación de cargamentos de crudos pesados por parte de PDVSA equivalentes a la producción de Petroquiriquire.

El proyecto se desarrollará bajo el liderazgo compartido de PDVSA y Repsol, que aportará su experiencia técnica y sus capacidades logísticas y comerciales, "profundizando su compromiso a largo plazo con el desarrollo del potencial energético de Venezuela".

En este acuerdo marco, originalmente firmado en 2023 y posteriormente enmendado en 2024, se prevé el mecanismo para la ampliación de la duración de las concesiones del yacimiento de Petroquiriquire y se incorporaron los campos Tomoporo y La Ceiba.

Este acuerdo, que ya avanzaba este jueves el periódico británico Financial Times (FT), se enmarca en la licencia general emitida por la Administración estadounidense y reafirma el compromiso de Repsol en Venezuela.

El mes pasado, Repsol y la compañía italiana ENI firmaron otro acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante todo 2026 en el activo Cardón IV (participada al 50 % por las dos compañías). EFE