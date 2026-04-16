Orbán no asistirá a la cumbre informal de Chipre que iba a ser su última cita con los líderes de la UE

El primer ministro de Hungría saliente, Viktor Orbán, no acudirá la semana próxima al Consejo Europeo informal que reunirá en Chipre a los líderes de la Unión, en la que debía ser su última cita al máximo nivel con los 27 tras su clara derrota electoral y después de que se conociera que su Gobierno ha estado filtrando información confidencial de estos encuentros a Moscú.

Orbán no acudirá a la cumbre informal, según adelantó la cadena 'Euronews' y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno húngaro, que precisan que la decisión ha sido trasladada al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La reunión programada para los próximos 23 y 24 de abril en Chipre es una cumbre informal de la que no pueden salir decisiones formales del bloque, por lo que el primer ministro saliente, ocupado con sus obligaciones de traspaso de poderes, no considera necesario asistir a la cita a Veintisiete.

Ya es tradición que los líderes europeos tengan algún gesto de despedida con los colegas que acuden a su última cumbre por un cambio de Gobierno --una foto de grupo firmada por el presidente del Consejo Europeo desde que Costa ocupa el cargo--, aunque en esta ocasión Orbán hubiera tenido que enfrentarse a dar explicaciones por las informaciones que apuntan a que su equipo compartió documentos de la UE con Moscú.

La tensión del resto de la Unión con Budapest ya era elevada antes incluso de que un consorcio de periodistas de investigación publicara audios de conversaciones de los ministros de Exteriores húngaro y ruso hablando de lo discutido en Bruselas, después de que Orbán decidiera en la cumbre de marzo mantener el veto al préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania, a pesar de que meses antes se comprometió a levantar el bloqueo a cambio de que su país no tuviera que asumir el coste de la ayuda --algo que los líderes concedieron--.

Los Veintisiete esperan con el cambio de Gobierno que las relaciones con Hungría recuperen la normalidad y se agilicen cuestiones clave en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, incluido el préstamo y el vigésimo paquete de sanciones; aunque la Comisión Europea se ha mostrado cauta respecto a los tiempos para desbloquear los aproximadamente 17.000 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación previstos para Budapest pero congelados por su deriva antidemocrática.

El abogado conservador Péter Magyar rompió en 2024 con el Gobierno de Orbán, con quien trabajó durante una década, para crear el nuevo partido Partido Respeto y Libertad (Tisza) desde el que ha liderado la oposición y se impuso el pasado domingo, en unas elecciones en las que se impuso con claridad al sumar apoyos suficientes para formar una mayoría parlamentaria de más de dos tercios.

Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a la primera semana de mayo para su investidura, cuando el nuevo Parlamento se reúna por primera vez. El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, ya encargó este miércoles a Magyar formar el nuevo Ejecutivo, tarea para la que dispone hasta el 12 de mayo, aunque el líder de Tisza ya ha dicho que no quiere agotar ese plazo.