Ocho detenidos entre 21 imputados por colapso de edificios en Fez que mató a 22 personas

Rabat, 16 abr (EFE).- La Fiscalía marroquí ha solicitado la apertura de una investigación contra 21 personas, ocho de ellas en detención preventiva, por el derrumbe el pasado 9 de diciembre de dos edificios en la ciudad de Fez, en el centro del país, que dejó 22 muertos y 16 heridos.

Según un comunicado emitido la noche del miércoles por el Ministerio Público, las pesquisas ordenadas por la Fiscalía, basadas en inspecciones y peritajes técnicos, revelan que los inmuebles se construyeron con plantas adicionales sin licencias legales.

Asimismo, demostraron que los constructores utilizaron materiales de segunda mano, vulneraron el derecho al aire mediante métodos ilegales, formalizaron ventas fuera del marco normativo y entregaron certificados de habitabilidad sin respetar la legalidad.

Los imputados enfrentan cargos por homicidio y lesiones imprudentes, fraude, corrupción, disposición de bienes no transferibles, participación en estos delitos y entrega de documentos administrativos a quien se sabe que no tiene derecho.

El juez de instrucción ha decretado prisión preventiva para ocho de los investigados y libertad condicional para el resto, mientras continúa la investigación judicial.

El suceso ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando colapsaron dos edificios residenciales en el barrio Al Massira, en Fez. El primero estaba desocupado, mientras que el segundo albergaba una fiesta de 'aqiqa', el ritual musulmán que celebra el nacimiento de un bebé. EFE