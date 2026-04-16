Muere María Caamaño, la 'princesa futbolera' que visibilizó con una sonrisa su lucha contra el sarcoma de Ewing

Durísima noticia con la que nos hemos levantado este 16 de abril. Y es que tal y como ha anunciado su familia a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, esta mañana ha fallecido a los 13 años María Caamaño, la niña de la 'sonrisa eterna' que luchó incansablemente contra un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado en el 2019, y que con su fuerza, valentía y actitud ante la enfermedad se ganó el cariño de rostros conocidos como la infanta Elena, el torero Gonzalo Caballero, Álvaro Morata, el Cholo Simeone, o Tamara Gorro.

"Afición, hoy no es María quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de María empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, María ya está descansando" ha comunicado su familia junto a una imagen de la mano de la apodada como "la princesa futbolera guerrera" -por su afición al fútbol y especialmente al Atlético de Madrid, llegando a levantar la Eurocopa junto a la Selección Española en 2024 en la Plaza de Cibeles invitada por Morata- junto a su inseparable peluche de un búho.

"Como padres y hermana de María queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días. Solo podemos pediros que sigáis rezando por ella, y por nosotros. Para que la sigamos sintiendo tan cerca como os sentimos a vosotros. Y como María siempre nos ha dicho: 'Seguid sonriendo, y ahora con más fuerza aún por ella. Sin investigación no hay vida'. Seguiremos sumando, por ella. Os queremos", han añadido.

Minutos después de conocer esta triste pérdida que ha dejado a todos los que la conocieron con el corazón encogido, Gonzalo Caballero se ha despedido de María con una preciosa imagen de ambos juntos y un desgarrador mensaje que refleja lo especial que era su amistad: "Con el corazón roto y el alma partida en mil pedazos cuesta asumir que ya no estás aquí. Mi querida princesa, María, la sonrisa más bonita que jamás pisó la Tierra. Anoche volviendo a casa por carretera después de darte un último beso trataba de encontrar una explicación a tanto dolor. Dios te envió a este mundo con una misión y era enseñarnos que ante la mayor adversidad siempre había que sonreír e intentaré estar a la altura de ello".

"María, se acaban los dolores y las infinitas horas de hospital, pero comienza tu legado. Fue tan bonito lo vivido que solo puedo darte las gracias. Jamás vi a nadie luchar contra la adversidad como tú lo hiciste y ahí reside todo, en el mensaje de fe y esperanza que nos dejas tatuado en el corazón a todos los que tuvimos la suerte de estar a tu lado. Fuimos cumpliendo sueños , gracias a las personas tan increíbles que aparecieron en el camino", ha reconocido, confesando que "si algo aprendo de todo esto es que la fuerza del amor de unos padres y de la mejor hermana del mundo es capaz de vencer cualquier diagnóstico de cualquier médico". "Ewing no ganó, pequeña, porque nunca pudo quitarte la sonrisa y porque tu sueño de curar a todos los niños oncológicos es más que nunca el objetivo de todos los que formamos tu equipo de La sonrisa de María. Gracias a todas las personas que habéis ayudado a Maria en esta lucha. Cada acción, cada mensaje. Gracias. Los médicos dijeron que no duraría más de 15 días y sonrió durante 2392", ha concluido emocionado.

Álvaro Morata, por su parte, también ha querido homenajear a la pequeña compartiendo un emotivo post en sus redes sociales junto a una instantánea de ambos de lo más sonrientes. "Cuántas cosas nos has enseñado, María. Siempre luchando, siempre con dificultades, pero siempre con esa preciosa sonrisa. Gracias a ti he aprendido muchísimo. Gracias a Gonzalo Caballero por ponerte en mi camino. Y a tus maravillosos padres y hermana por la forma en que han afrontado todo con la misma sonrisa que tú. Descansa en paz, pequeña. Algún día nos volveremos a ver", ha escrito.

También Tamara Gorro, el club de sus amores, el Atlético de Madrid, su entrenador Diego Simeone, y su mujer, Carla Pereyra, se han despedido con preciosos mensajes sobre María, en sus respectivas cuentas de Instagram. "Me quedo contigo para siempre en mí. Pero hoy sé que estás allí donde solo los angelitos como tú podéis volver y entrar sin pedir permiso! Que Dios te tenga en su gloria amiguita mía! Al cielo ya le pertenece la sonrisa más bonita, la de mi niña María" ha expresado emocionada la modelo argentina.