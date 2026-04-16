India ve en Feria del Libro de Bogotá una oportunidad para compartir cultura con Colombia

Bogotá, 16 abr (EFE).- India considera su participación como país invitado de honor en la 38 edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) una oportunidad para compartir su diversidad cultural y fortalecer el diálogo entre sociedades a través de la literatura, afirmó el embajador indio en Colombia, Shri Vanlalhuma.

El diplomático destacó este jueves en una rueda de prensa en la capital colombiana que la presencia del país asiático en la feria busca convertirse en espacio de intercambio, ya que considera el evento "un encuentro de ideas, culturas y conversaciones".

La FilBo, que se celebrará del 21 de abril al 4 de mayo de 2026, girará en torno al silencio como espacio de escucha y contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados que incluirá distintos espacios culturales, bibliotecas, homenajes a autores y presentaciones artísticas dedicados a la India.

"Es un momento muy especial para nosotros. Es una oportunidad para compartir nuestra vieja cultura en Colombia y por el mundo", indicó el embajador.

Vanlalhuma subrayó que la India es una de las naciones más diversas del mundo, con una tradición cultural que abarca miles de años, y agregó que esta variedad se refleja en su literatura, tradiciones, idiomas y formas de pensamiento, que han evolucionado desde la filosofía antigua hasta las realidades contemporáneas.

La participación de ese país en la FILBo incluirá una delegación compuesta por 65 personas, entre ellas 35 escritores, editores, pensadores y gestores culturales, además de delegados del Gobierno, representantes de su embajada y miembros de la Cámara del Libro de ese país.

Una de las autoras indias que participará en el evento es Kiran Desai, ganadora del Booker Prize –el premio más importante de las letras inglesas- en 2006 por la novela 'El legado de la pérdida', lo que la convirtió en la escritora más joven en recibir este reconocimiento.

El embajador concluyó que la presencia del país asiático busca despertar la curiosidad del público colombiano con el deseo de animarlos a "conocer la India, su gente y sus historias".

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani, insistió en que Colombia debe ser reconocida por su diversidad cultural y no únicamente por su historia de conflicto.

"El mundo tiene derecho a conocer a Colombia no solo desde la violencia que nos ha atravesado, sino también desde nuestras literaturas, nuestra poesía y nuestros relatos", afirmó.

En ese sentido, la funcionaria resaltó que la riqueza cultural del país se encuentra en sus múltiples orígenes y tradiciones, que abarcan comunidades indígenas, pueblos mestizos y distintas expresiones culturales regionales.

La FilBo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro, reunirá a escritores, editores y agentes literarios de más de 20 países como al hijo menor del nobel colombiano Gabriel García Márquez, Gonzalo García Bacha, y el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara de 2019.

El escritor español Javier Moro, ganador del Premio Planeta en 2011 por su obra 'El imperio eres tú', también participará en el encuentro literario. EFE