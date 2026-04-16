Gobernador bonaerense se reúne con vicepresidenta española antes de cumbre progresista

Madrid, 16 abr (EFE).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, se reunió este jueves en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, en la víspera de la participación del argentino en la cumbre global de líderes progresistas que se celebrará en Barcelona.

Kicillof y Díaz coincidieron durante su encuentro en la necesidad de recuperar una agenda de justicia social en Argentina frente a "las políticas de retroceso" del actual presidente de ese país, Javier Milei, según informaron fuentes del equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Ambos compartieron, además, su preocupación por la situación política internacional, marcada por "la expansión de los proyectos autoritarios" y "la ruptura del derecho internacional", según las fuentes, y se emplazaron para una próxima reunión en Buenos Aires.

Kicillof, que fue ministro de Economía, se reunió en Madrid con directivos de empresas españolas con inversiones en la provincia de Buenos Aires y tiene previsto presentar su libro 'De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico', en el Ateneo de Madrid.

El viernes viajará a la ciudad de Barcelona, donde se reunirá con el alcalde, Jaume Collboni, y participará en la cumbre por la paz y la democracia, convocada por el presidente del Gobierno español y presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez.

Kicillof es uno de los más de 3.000 asistentes que participarán entre este viernes y sábado en la Global Progressive Mobilisation (Movilización Progresista Mundial), un foro convocado para explorar vías para unir fuerzas e intentar parar la ola de extremismo y populismo nacionalista de derechas abanderado por los Estados Unidos de Donald Trump, afín al presidente argentino, Javier Milei.

Entre los líderes globales que acuden a la cita están la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; el expresidente chileno Gabriel Boric; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; o el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.

El foro, a través de sus más de cien actividades, entre talleres, conversaciones y una cena de trabajo, busca plantear una forma de trabajar de manera conjunta entre formaciones progresistas para aportar soluciones a los grandes problemas de la humanidad. EFE

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