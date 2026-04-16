Equipo técnico de la OEA seguirá la segunda vuelta electoral en cinco regiones de Bolivia

La Paz, 15 abr (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) que acompañó los comicios regionales de marzo en Bolivia desplegó a un equipo técnico para seguir la segunda vuelta que se efectuará este domingo en cinco departamentos del país suramericano.

"Durante su trabajo en el país, el equipo de observadores y observadoras de la OEA dará seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo en los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y Tarija", explicó el organismo en un comunicado de prensa difundido este miércoles.

Los observadores prevén reunirse con autoridades electorales nacionales y departamentales, candidatos, políticos y representantes de la sociedad civil, entre otros, agrega el comunicado.

La OEA ya acompañó las elecciones regionales y municipales realizadas el pasado 22 de marzo, en las que se votó para elegir a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para el próximo quinquenio.

Al igual que en las elecciones presidenciales, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50 % de los votos o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

En primera vuelta fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba.

En Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, se enfrentarán este domingo en las urnas el excandidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre Juan Pablo Velasco y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, la segunda vuelta será entre los candidatos de la alianza Patria, la coalición del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y postulantes de otras organizaciones políticas.

En La Paz no habrá balotaje por la renuncia a principios de abril del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), que alegó que hubo un "distanciamiento" con su candidato, René Yahuasi.

Tras el retiro de NGP, que quedó segundo en la votación de marzo con el 9,18 %, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó ganador al candidato oficialista, el exalcalde de La Paz Luis Revilla, primero con el 20,02 %.

No obstante, Yahuasi ha promovido protestas callejeras y una acción judicial que será tratada este jueves para exigir que haya una segunda vuelta, aunque ya no tiene partido con el cual postular. EFE