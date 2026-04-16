El Rayo Vallecano sabe sufrir para hacer historia en Europa

El Rayo Vallecano perdió (3-1) este jueves en casa del AEK Atenas pero se metió en semifinales de la Conference League con el 3-0 que había sacado de la ida la semana pasada, un paso histórico por Europa para el conjunto madrileño.

Los de Iñigo Pérez, que se medirán ahora con el Estrasburgo, rozaron el drama cuando todo parecía de cara, con ese 3-0 de Vallecas. Europa elevó el listón en el casi inexpugnable Allwyn Arena de Atenas pero el Rayo se coló entre los cuatro mejores del continente por primera vez con el tanto de Isi Palazón en el 60'.

Hasta la hora de encuentro fue casi un palo tras otro para el equipo español. Los locales, que demostraron por qué están peleando por la Liga griega y habían quedado terceros de la liguilla de la Conference, golpearon a los 13 minutos con el 1-0 de Zini. El Rayo falló atrás y arriba perdió a Álvaro por lesión.

Aún en el primer tiempo, Razvan Marin dobló la renta griega de penalti (2-0). La preocupación de Iñigo Pérez creció en la reanudación viendo al Rayo incapaz de contener a los locales, decididos sin freno a por la remontada, a tiro con el 3-0, doblete de Zini, en el minuto 51. Los madrileños pusieron entonces los pies en el suelo y trataron de dar sentido al juego.

Con algo de posesión, los visitantes encontraron la jugada del 3-1 de Isi Palazón, quien penetró con calidad desde atrás entre los centrales para que se escucharan a los mil de Vallecas en Atenas. La pesadilla con Zini no dio tregua, mientras Jorge de Frutos pudo dar algo más de calma a un Rayo que supo sufrir para hacer historia, sin olvidar que la permanencia en la Liga está en juego.