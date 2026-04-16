El precio del petróleo se mueve cerca de los 95 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 0,1% en torno a las 8.20 horas de este jueves y se movía en el entorno de los 95 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 0,3%, hasta los 91,5 dólares por barril.

El comportamiento del precio del Brent en las primeras horas de este jueves se produce después de conocerse que una delegación liderada por el comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, ha aterrizado en la capital iraní, Teherán, en el marco de los esfuerzos para organizar una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos con el objetivo de seguir los contactos iniciados el pasado fin de semana para poner fin a la guerra.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado este miércoles que esperan que las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán se lleven a cabo en la capital de Pakistán, Islamabad. "Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez", ha dicho.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos ha señalado que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por Trump.

Además, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones contra una veintena de personas, entidades y buques vinculados a una red de transporte de petróleo dirigida por Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán, Ali Shamkhani, que murió en la primera jornada de bombardeos conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A GANANCIAS MODERADAS EN LA APERTURA

Ante la esperanza de que se retomen en las próximas horas las conversaciones de paz entre EEUU e Irán y las expectativas depositadas en las negociaciones entre Israel y Líbano, las principales Bolsas asiáticas registran repuntes en la jornada de este jueves.

En concreto, el Kospi surcoreano avanza un 1,9%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 1,5% y el índice Shenzhen de la Bolsa china se revaloriza un 1,7%. En Japón, el Nikkei gana un 2,5% y se mueve en cifras récord.

En EEUU, el índice Dow Jones cerró ayer con un retroceso del 0,1%, mientras que el Nasdaq avanzó casi 1,6%. Los futuros de ambos índices apuntan, de momento, a ligeras subidas en la apertura de este jueves.

También la mayor parte de las Bolsas europeas apuntan hoy a aperturas ligeramente positivas. En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.185 puntos tras cerrar el miércoles con una caída del 0,55%.