EEUU continúa como mayor mercado turístico en 2025 pese a que visitantes cayeron un 5,5%

Madrid, 16 abr (EFECOM).- Estados Unidos se mantuvo como el mayor mercado de viajes y turismo del mundo en 2025, a pesar de que el número de visitantes que recibió se redujo un 5,5 % respecto a 2024, mientras que el gasto de turistas internacionales disminuyó un 4,6 %, ha informado el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

El estudio de Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, elaborado junto a Chase Travel muestra que Estados Unidos "está perdiendo participación en el mercado", a pesar de que el gasto en el país alcanzó los 176.000 millones de dólares (unos 149.500 millones de euros al cambio actual).

Así, el informe señala que si bien 2025 fue el mejor año registrado para el sector en términos de crecimiento del PIB (4,1 %), América del Norte fue la región de menor crecimiento a nivel global, con un 1 % en total y un 0,9 % en Estados Unidos.

En 2025, un total de 80 millones de personas más viajaron en todo el mundo en comparación con el año anterior, pero eligieron otros destinos, indica el WTTC en un comunicado, en el que no detalla el número total de visitantes.

Por todo ello, el organismo internacional destaca que Estados Unidos enfrenta desafíos en el desarrollo de su turismo, aunque recalca que, con las acciones adecuadas, existe una oportunidad significativa para recuperar el gasto internacional, sostener la creación de empleo y fortalecer su liderazgo global.

Por su parte, China, el segundo mercado más grande del mundo, está ganando terreno rápidamente, subraya el WTTC, que indica que el gasto de visitantes internacionales ha aumentado un 10,5 % hasta los 135.000 millones de dólares (unos 114.000 millones), mientras que el gasto doméstico también ha crecido al 10,7 %.

La región Asia-Pacífico registra un crecimiento del PIB en el sector de viajes y turismo del 8,2 %, liderados por el crecimiento de Malasia (11,2 %) y Filipinas (10,8%), además de India (7,3 %) e Indonesia (7,2 %).