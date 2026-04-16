Detenido por presunta corrupción el defensor del pueblo indonesio tras 6 días en el cargo

Bangkok, 16 abr (EFE).- La Fiscalía General de Indonesia ordenó este jueves la detención del defensor del pueblo del país, nombrado hace apenas seis días, tras declararlo sospechoso en un caso de corrupción vinculado a la gestión de negocios de una empresa local.

El funcionario Hery Susanto habría recibido importantes sumas de dinero de una empresa minera de níquel de la isla de Sulawesi (Célebes, en el centro del archipiélago), identificada por las siglas TSHI, para reducir de forma irregular los pagos que debía hacer al Estado, según indicó el director de la investigación, Syarief Sulaeman Nahdi, citado por el medio público Antara.

Hery ha sido acusado por hechos que se habrían producido durante su etapa como comisionado del organismo del Defensor del Pueblo entre 2021 y 2026, pese a que fue designado al frente del mismo el pasado 10 de abril por el presidente Prabowo Subianto para los próximos cinco años.

Tras ser identificado como sospechoso, Hery permanecerá detenido durante 20 días en el Centro de Detención de Salemba, perteneciente a la Fiscalía del Distrito Sur de Yakarta.

En este contexto, el presidente de la Comisión II de la Cámara de Representantes de Indonesia, Rifqinizamy Karsayuda, encargado de supervisar el buen funcionamiento de las instituciones públicas, lamentó la detención de Hery, a la vez que aseguró que respeta el proceso legal en curso.

Subianto ha declarado en varias ocasiones desde que llegó a la presidencia a finales de 2024 su intención de combatir la corrupción en Indonesia, país que, según la ONG Transparencia Internacional, se sitúa en el puesto 109 de una lista global de 182, del menos al más corrupto. EFE

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