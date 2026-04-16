Congresista de Nueva York pide a aerolíneas bajar precios si cae el coste del combustible

Nueva York, 16 mar (EFE).- El congresista Ritchie Torres, representante demócrata por el Distrito 15 de Nueva York, instó este jueves a las principales aerolíneas estadounidenses a reducir sus precios si caen los costes del combustible, ahora elevados por la guerra en Oriente Medio.

En una carta, Torres pidió a los directores ejecutivos de las aerolíneas Delta, United, JetBlue y Southwest que se comprometan a "reducir los costos asociados con los viajes aéreos si bajan los precios del combustible para aviones".

"El pueblo estadounidense merece equidad y modelos de precios que no solo reflejen las condiciones del mercado, sino también la justicia económica", expresó el político, cuyo distrito cubre la mayor parte del sur del Bronx.

A principios de este mes, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos subió hasta los 4,14 dólares por galón (3,78 litros), llegando a rozar los 6 dólares en el caso del estado de California, unos niveles no alcanzados desde 2022.

La última vez que los precios estuvieron tan altos fue entre marzo y agosto de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el combustible llegó a superar los 5 dólares por galón durante una semana.

Los elevados costes han llevado a las aerolíneas a subir sus tarifas, recortar rutas y aumentar sus tasas por equipaje facturado.

"Aumentar los precios en respuesta a presiones externas y mantenerlos artificialmente altos cuando esas presiones disminuyen es aprovecharse de un conflicto internacional mortal para obtener beneficios", opinó el demócrata.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, advirtió este mes de que la empresa sufriría un impacto negativo de 2.000 millones de dólares este trimestre por esta situación y que reduciría "significativamente" sus planes de capacidad.

Torres cargó hoy contra las declaraciones de Bastian, que también afirmó que una caída de los precios del combustible aumentaría los márgenes de la empresa este año y el próximo.

"En un momento en que las familias de todo el país se enfrentan a una crisis de asequibilidad, la sugerencia de que una empresa se aprovecharía de una catástrofe del mercado global es profundamente preocupante", subrayó el congresista.

El próximo miércoles se cumple el plazo de dos semanas para el alto el fuego en Irán, supeditado a la apertura de durante del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Irán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. EFE