Cerca de 2.200 muertos y más de 7.100 heridos en Líbano por ataques de Israel desde principios de marzo

Cerca de 2.200 personas han muerto y más de 7.100 han resultado heridas en Líbano a causa de los ataques efectuados por el Ejército israelí contra el país desde principios de marzo, cuando se reactivaron los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado en 2.196 los muertos y 7.185 los heridos por estos bombardeos, en un nuevo balance difundido este jueves que incluye 29 fallecidos y 124 heridos en las últimas 24 horas. Los datos globales incluyen además menores de edad, siendo 172 las víctimas mortales y 661 los heridos desde el 2 de marzo.

Israel, que ordenó hace una semana iniciar negociaciones directas con Líbano, ha continuado atacando al país vecino, defendiendo que la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán no incluye a este país y alegando que actúa contra Hezbolá, un extremo con el que ha justificado sus bombardeos contra Líbano pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024.

Delegaciones de los dos países se han reunido este martes en Washington, en un encuentro auspiciado por el Gobierno estadounidense que no ha puesto fin a los combates, si bien el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán durante la jornada del jueves. "Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana", señaló en un breve mensaje en redes sociales.