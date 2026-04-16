Cataluña impulsa destinos catalanes de cruceros en la feria Seatrade de Miami (Estados Unidos)

Ports de la Generalitat ha participado en la última edición de Seatrade Cruise Global 2026, que se celebra hasta este jueves en Miami Beach (Estados Unidos), con el objetivo de impulsar el turismo de cruceros, informa el Govern en un comunicado.

La empresa pública de la Generalitat ha participado de la mano de los puertos de Palamós, Roses (Girona) y la Ràpita (Tarragona) y los destinos turísticos de la Costa Brava (Girona) y las Terres de l'Ebre (Tarragona).

La feria, que en esta edición ha recibido a 650 expositores, 80 líneas de crucero y 11.500 visitantes procedentes de más de un centenar de países, es "el mayor escaparate de la industria y un espacio en el que se pone en valor la innovación, sostenibilidad, calidad, desarrollo portuario y nuevas experiencias turísticas", ha valorado el Govern.

Han acudido al encuentro la directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca; la técnica de Cruceros y Promoción Comercial de la compañía, Sara Valls, y la directora del área de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Palamós, Sílvia Romero.

Las tres representantes han dado a conocer los puertos y destinos a las navieras, tanto para fidelizar a compañías que ya están presentes como para captar nuevas.