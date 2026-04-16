Agenda informativa multisoporte América para el 16 de abril de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El Fondo Monetario Internacional (FMI) explica sus pronósticos económicos para Oriente Medio y Asia, cuyas economías son las más perjudicadas por la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, para las que prevé importantes recortes de su PIB por las perturbaciones causadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones. (foto) (video)

- La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, alertó de los riegos globales del veto que emitieron recientemente Rusia y China en el Consejo de Seguridad a una resolución sobre el estrecho de Ormuz, y pidió más diplomacia y reorientar los esfuerzos para el arreglo pacífico de todas las controversias en Oriente Medio. (foto) (video)

- Rueda de prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las economías del G20 en el marco de las reuniones de primavera del organismo. (foto)(vídeo)

- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece en rueda de prensa sobre la guerra de Irán. (Foto) (Video)

- El vicepresidente y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, comparece ante los medios en una jornada en la que tiene previsto participar en varios foros. (foto)(vídeo)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Las Vegas para promocionar su política de eliminar los impuestos a las propinas. (foto) (video)

- Abogados y activistas en Texas advierten de una "extralimitación" del gobernador y el fiscal general, quienes amenazaron con represalias a las ciudades que limitan la colaboración policial con el ICE.

- Los astronautas de la misión Artemis II ofrecerán una rueda de prensa sobre su histórico viaje de diez días alrededor de la Luna. (foto)(video)

- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de marzo.

- El consulado de México en Nueva York dará detalles sobre la recuperación de una pieza del periodo Clásico mesoamericano (600–900 d.C.). (foto) (video)

- Carlos Rivera espera que su nuevo disco '¡Vida México!', de mariachi inspirado en el Día de Muertos, conecte con los mexicanos en Estados Unidos que "jamás volverán" a su país natal. (foto)

- Netflix presenta los resultados económicos del primer trimestre de 2026 tras retirarse de la batalla por la adquisición de Warner Bros. Discovery tras la oferta de Paramount Discovey.

PERÚ

- Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, con más del 90 % escrutado, pese a las denuncias de fraude de otros candidatos que la Fiscalía descartó. (foto)(video)

- El primer ministro peruano, Luis Arroyo, pedirá al Congreso el voto de confianza cuatro días después de las elecciones generales. (foto)(video)

VENEZUELA

- Sindicalistas marchan hasta la embajada de Estados Unidos para exigir transparencia en la comercialización del oro y el petróleo, en medio de las protestas por la mejora salarial. (foto)(video)

CUBA

- Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y guardaespaldas del expresidente Raúl Castro, ha pasado en pocas semanas de la discreción a convertirse en el presunto nexo de los contactos entre Cuba y EE.UU. (foto)

- Cuba conmemora la proclamación de su revolución socialista con un acto oficial, en medio de las tensiones con Washington. (foto)(video)

ARGENTINA

- El juicio por la muerte de Maradona continúa con la declaración de una de sus hijas, tras una tensa primera audiencia. (foto)(video)

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que este es “un momento” para retomar el diálogo con España sobre el reconocimiento de los abusos cometidos durante la conquista, tras valorar positivamente los recientes gestos de autoridades españolas, al justificar su viaje a Barcelona luego de años de tensiones en la relación bilateral. (foto) (video)

- La exembajadora mexicana en Washington Martha Bárcena, en entrevista con EFE, habla de la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum y critica su pérdida de liderazgo. (foto)(video)

- El Museo del Estanquillo presenta la exposición 'Elena Poniatowska Amor. Archivo Personal', con más de 400 piezas para mostrar el legado de la escritora. (foto)(video)

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- Organizaciones feministas y de derechos humanos presentan una denuncia ante la Secretaría de Gobernación por uso de recursos públicos en el Congreso de Masculinidades Fearless.

COLOMBIA

- La campaña a Vicepresidencia del economista Juan Daniel Oviedo no encaja en los moldes tradicionales: economista abiertamente gay, un discurso que mezcla disciplina fiscal con defensa de libertades individuales, que lo sitúa en una zona incómoda para la política del país. (foto)(video)

- El Ejército incautó cerca de ocho toneladas de cocaína en varias ofensivas desarrolladas durante el primer trimestre del año en el norte y noreste del país contra organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico. (foto) (video)

- El presidente Gustavo Petro viajó a España para participar junto con otros mandatarios en la Global Progressive Mobilisation, foro promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista.

- Representantes de organismos multilaterales y del sector privado se reúnen en el Colombia Carbon Forum para definir la hoja de ruta del mercado de carbono en América Latina.

- El Gobierno divulga el Índice de Producción Industrial correspondiente a febrero de 2026.

- Tributo al artista y cineasta experimental británico Ben Rivers, director de películas como 'Dos años en el mar' (2011) y 'Un hechizo para ahuyentar la oscuridad' (2013), en la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci). (foto)

CHILE

- Chile detalla el plan para expulsar migrantes irregulares, una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast. (foto)(video)

- El presidente José Antonio Kast recibe en La Moneda al presidente checo, Petr Pavel, en la primera visita oficial de un jefe de Estado desde su llegada al poder en marzo. (foto)(video)

BRASIL

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó desde Brasilia para una gira europea que le llevará a España, Alemania y Portugal, con el objetivo de "atraer inversiones" y debatir "temas globales urgentes", como la defensa de la democracia.

- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su última proyección para la cosecha 2025-2026 de caña de azúcar.

- La minera brasileña Vale presenta su informe de producción referente al primer trimestre de 2026.

- El Banco Central brasileño divulga la variación en febrero del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB.

ECUADOR

- Ecuador conmemora los diez años del terremoto que devastó su costa y causó 663 muertos, principalmente en Manabí y Esmeraldas. (foto)

- La Asociación de Transporte Aéreo de Latinoamérica y el Caribe (ALTA) presenta el estudio 'Aviación con cero emisiones netas en América Latina y el Caribe: rutas y compensaciones'.

PARAGUAY

- La patronal Feprinco analiza el desarrollo económico y social de Paraguay. (foto)

EL SALVADOR

- El Salvador y Estados Unidos inauguran el ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, con fuerzas militares de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice y República Dominicana. (foto)(video)

PANAMÁ

- La bailarina y coreógrafa española Sol Picó habla con EFE de su conexión con la danza y su llegada a Panamá con 'Malditas plumas'. (foto)(video)

PUERTO RICO

- El legendario músico y líder de orquesta de salsa Bobby Valentín es condecorado con un doctorado honoris causa por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. (foto)(video)

AMÉRICA

- Clics tecnológicos de América. (foto)

DEPORTES

Brasil.- El Palmeiras brasileño recibe al Sporting Cristal peruano en partido por el Grupo F de la Libertadores. (foto)

Brasil.- El Atlético Mineiro brasileño recibe al Juventud uruguayo en partido por el Grupo B de la Copa Sudamericana.

Brasil.- El Flamengo brasileño recibe al Independiente Medellín colombiano en partido por el Grupo A de la Libertadores. (foto)

Brasil.- El Bragantino brasileño recibe al Blooming boliviano en partido por el Grupo H de la Copa Sudamericana.

Argentina.- El argentino San Lorenzo recibe al ecuatoriano Deportivo Cuenca por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana.

Argentina.- El argentino Lanús recibe al boliviano Always Ready por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Libertadores. (foto)

Perú.- El Cienciano peruano recibe al Puerto Cabello venezolano en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Uruguay.- Comentario del encuentro que el uruguayo Peñarol y el argentino Platense disputarán en Montevideo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. (foto)

Uruguay.- Previa de la duodécima jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril.

Ecuador.- Previa de la novena fecha de la Liga profesional ecuatoriana.

México. Longines Global de Equitación 2026. (foto)

México.- LIV Golf México City. (foto)

Panamá.- Panamá y Cuba, rivales en el Grupo E, serán las encargadas de cerrar la primera fase de la Clasificatoria Concacaf W 2025/26 rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Panamá.- Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (foto) (vídeo) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

ma/lnm