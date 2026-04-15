Vehículos electrificados impulsan el crecimiento de OMODA y JAECOO con alzas de hasta 417% en 2026

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2026

· Las ventas de NEV se consolidan como el principal motor del grupo, con casi 40 mil unidades en marzo y una tendencia de crecimiento sostenido a nivel global

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La electrificación continúa redefiniendo la dinámica de crecimiento en la industria automotriz, y en el caso de OMODA y JAECOO, esta transición ya se refleja directamente en sus resultados comerciales. Durante marzo de 2026, las ventas de vehículos electrificados (NEV, por sus siglas en inglés) alcanzaron 39,716 unidades, impulsando el total mensual a 61,254 unidades, el nivel más alto registrado por las marcas hasta ahora.

Más allá del volumen, el dato relevante está en la tendencia: en los primeros tres meses del año, OMODA y JAECOO han registrado un crecimiento escalonado en el segmento electrificado: 200% en enero, 307% en febrero y 417% en marzo, lo que confirma una aceleración sostenida en la adopción de este tipo de tecnologías.

Electrificación como motor real de crecimiento

El comportamiento de las ventas refleja un cambio estructural en la demanda. Mientras la industria global aún transita por distintas velocidades de adopción, el crecimiento de los vehículos electrificados dentro del portafolio de OMODA y JAECOO se ha convertido en el principal impulsor de su expansión.

Esta tendencia se suma al desempeño de 2025, año en el que las ventas de este segmento crecieron 601%, consolidando una curva de crecimiento que no solo responde a lanzamientos de producto, sino a una adopción creciente por parte de los usuarios en distintos mercados.

SHS: la base tecnológica detrás del crecimiento

Detrás de este desempeño se encuentra el sistema híbrido SHS (Sistema Súper Híbrido), desarrollado bajo una lógica distinta a la de los sistemas híbridos convencionales. En lugar de operar como una simple combinación entre motor eléctrico y de combustión, el sistema está diseñado a partir de la tracción eléctrica como eje principal, con una integración profunda entre motor, transmisión y batería.

Este enfoque permite optimizar variables clave como consumo, desempeño y autonomía dentro de una misma arquitectura, resolviendo uno de los principales retos de la electrificación: lograr eficiencia sin sacrificar respuesta en el manejo.

Más de 100 mil kilómetros en condiciones reales

El crecimiento en ventas encuentra respaldo en pruebas realizadas en distintos mercados. Hasta ahora, más de 114 medios en 16 países han participado en evaluaciones en condiciones reales, acumulando más de 100,000 kilómetros de recorrido.

Los resultados muestran consistencia en distintos entornos:· México: hasta 1,675.1 km en condiciones de altitud y manejo mixto

· Sudeste asiático: hasta 1,427.5 km en climas cálidos y húmedos

· Europa: más de 1,353 km en recorridos combinados

· Brasil: hasta 1,453.9 km en terreno montañoso

· Polonia: 1,260 km en condiciones de baja temperatura y carga completa

A estos resultados se suman registros superiores a 1,600 km de autonomía combinada en modelos como JAECOO 8 SHS-P, cifra que ha sido reconocida por organismos internacionales, lo que refuerza la consistencia del sistema en distintos escenarios.

En pruebas más recientes, realizadas en Ecuador durante 2026, JAECOO 7 SHS-P alcanzó 1,340 km de autonomía, mientras que OMODA 5 SHS-H registró 1,001 km sin necesidad de recarga externa, lo que confirma la capacidad del sistema para adaptarse a condiciones exigentes.

Del crecimiento en ventas a la adopción de mercado

El desempeño de los vehículos electrificados también se refleja en la adopción dentro de mercados clave. En Europa, uno de los entornos más competitivos para este tipo de tecnologías, JAECOO ha alcanzado una participación de 4.1% en el segmento PHEV, con entregas mensuales superiores a 4,000 unidades, de acuerdo con datos de Autovista24.

Este comportamiento sugiere una tendencia clara: los usuarios comienzan a priorizar soluciones que combinan eficiencia energética, autonomía extendida y facilidad de uso en condiciones reales.

Siguiente fase: escala y desarrollo tecnológico

Con ventas globales cercanas al millón de unidades, OMODA y JAECOO entran en una nueva etapa donde la escala comenzará a jugar un papel clave en el desarrollo tecnológico.

En este contexto, la marca prepara nuevos lanzamientos y pruebas a mayor escala, incluyendo un programa de validación en nueve países que buscará medir el desempeño de sus sistemas híbridos en distintos entornos, así como la presentación de nuevas tecnologías y modelos en el Auto China de Beijing.

El objetivo en esta siguiente fase no se limita al crecimiento en volumen, sino a consolidar una oferta tecnológica capaz de responder a distintos mercados y necesidades de uso.

De cara al futuro, Chirey seguirá impulsando su desarrollo con tecnologías innovadoras y una estrategia global, mostrando su fortaleza en plataformas como Auto China. Con el ecosistema de marcas Chirey, Omoda, Jaecoo e Icaur, la compañía avanza en movilidad inteligente y nuevas energías.

En Auto China 2026, Chirey presentará su tecnología Super Hybrid y AiMOGA como parte de su estrategia global. Omoda y Jaecoo, dentro de la NewMillionStrategy, impulsan el crecimiento hacia "millones anuales", mientras que Icaur refuerza el ecosistema de innovación.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE OMODA / JAECOO