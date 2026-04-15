Suntory comprará Daiichi Sankyo Healthcare por 1.315 millones

Suntory Holdings, propietaria de marcas como el bourbon 'Jim Beam' o la ginebra 'Roku', ha anunciado un acuerdo para adquirir Daiichi Sankyo Healthcare, el negocio de venta de medicamentos sin receta de Daiichi Sankyo, por un total de 246.500 millones de yenes (1.315 millones de euros).

La transacción se acometerá en tres etapas entre junio de 2026 y junio de 2029, según ha explicado Suntory, que busca ampliar su actividad a los negocios de salud y bienestar.

En una primera etapa el próximo 1 de junio, Suntory se hará con el 30% de Daiichi Sankyo Healthcare y el 1 de junio de 2027 adquirirá un 40%. En una tercera fase, prevista para el 1 de junio de 2029, Suntory se hará con el 30% restante, alcanzando así el 100% de la propiedad.

Está previsto que, tras la segunda fase, Daiichi Sankyo Healthcare se convierta en una filial consolidada de Suntory Holdings, y tras la tercera fase, en una filial de propiedad total de la compañía.

En este sentido, Suntory ha advertido que el precio de adquisición indicado de 246.500 millones de yenes representa el importe total de las tres etapas, subrayando que el monto final podría variar debido a las cláusulas de ajuste de precio establecidas.