Agencias

Afganistán entregan por primera vez 530 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza

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Kabul, 15 abr (EFE).- El Gobierno de los talibanes anunció este miércoles el envío de 530 toneladas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la primera iniciativa de este tipo del régimen de facto, desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, pese a la grave crisis climática y de seguridad que atraviesa Afganistán.

"La ayuda consiste en 530 toneladas de alimentos (...) con un valor estimado de aproximadamente 500.000 de dólares estadounidenses. Incluye alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad, y se distribuirá a unas 22.000 familias", dijo en X el director de Comunicaciones de la Cancillería afgana, Hafiz Zia Ahmad.

Este gesto de solidaridad coincide con una situación crítica dentro del país asiático, donde un temporal de lluvias e inundaciones ha dejado al menos 179 muertos desde el pasado 26 de marzo y ha agravado la ya precaria situación humanitaria de millones de afganos.

A la crisis climática se suma la "guerra abierta" declarada por Pakistán en febrero, que ha traído consigo bombardeos paquistaníes en la capital y en las regiones fronterizas, con al menos 761 civiles muertos y más de 600 heridos, según cifras talibanes.

Según informó el Gobierno talibán, los 42 camiones que llevaban la ayuda humanitaria habría sido canalizado para ingresar a la Franja a través del paso de Rafah, el único cruce de frontera con Egipto, con cajas marcadas con el logo de la Media Luna Roja.

Entre el 7 de octubre de 2023 y el 1 de abril de 2026, 72.289 palestinos murieron en la Franja de Gaza y otros 172.040 resultaron heridos a causa del conflicto, según el Ministerio de Salud gazatí.

El Gobierno talibán ha condenado en numerosas ocasiones los ataques de Israel en Gaza. A principios de 2025, los talibanes pidieron a todos los afganos recitar el Corán en solidaridad con los gazatíes, y una mezquita de Kabul fue nombrada en honor a la región palestina. EFE

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