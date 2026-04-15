Siria descubre un túnel que conecta con Líbano supuestamente para el tráfico de armas

Beirut, 15 abr (EFE).- Las fuerzas de seguridad sirias hallaron un túnel que conecta con el territorio libanés supuestamente utilizado para el tráfico de armas, así como varios almacenes con armamento preparado para ser trasladado al otro lado, informó este miércoles la televisión estatal Al Ijbariya.

Las Fuerzas de Seguridad Interna hallaron el túnel en la provincia de Homs, en el centro del país y fronteriza con el este del Líbano, además de tomar el control de una serie de instalaciones con armas y munición "preparadas para el contrabando", según el canal.

Al Ijbariya también difundió imágenes del túnel, que "se extiende entre Siria y el Líbano", custodiadas por miembros de las fuerzas de seguridad.

La porosa frontera entre ambos países ha sido utilizada durante años para el tráfico de armas, droga y otros productos, pese a que las tropas libanesas han trabajado por expandir su control en la zona para evitar este tipo de operaciones y el cruce ilegal de personas.

A comienzos de mes, el Ejército israelí emitió una orden de evacuación para el paso fronterizo de Masnaa alegando que estaba siendo utilizado por el grupo chií libanés Hizbulá para introducir armas al Líbano, aunque no llegó a ser atacado tras una serie de contactos diplomáticos.

El cruce, que sí fue bombardeado en la anterior guerra de 2024, permaneció cerrado durante más de cinco días. EFE