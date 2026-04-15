Se confirma la noticia. Jon Kortajarena, padre de su primer hijo

Siempre hermético con su vida privada, Jon Kortajarena está en el punto de mira después de salir a la luz que se ha convertido en padre de su primer hijo a los 40 años. Era la periodista Marta Riesco la que desvelaba la feliz noticia en exclusiva, apuntando que el bebé sería una niña y que en las últimas semanas se habría visto al modelo paseando con un carrito con total normalidad por las calles de su Bilbao natal.

Y aunque el actor no ha confirmado su recién estrenada paternidad, sí lo ha hecho la revista ¡Hola! que, citando a su entorno cercano, ha revelado que está "muy feliz" y que, a pesar de que no hará declaraciones públicas sobre este momento tan especial de su vida -y tiene claro que no compartirá ninguna instantánea de su pequeño en redes sociales- sí quiere llevarlo "con la mayor naturalidad".

Se desconoce si Kortajarena ha sido padre en solitario, ya que muy discreto con su esfera personal, su última relación conocida fue con el actor Luke Evans, con el que rompió en 2015 después de una historia de amor repleta de idas y venidas -y tan apasionada como dramática, como confesó posteriormente el protagonista de 'El Hobbit' que no llegó a los dos años.

A falta de conocer más detalles de su paternidad -se especula que podría haber recurrido a un vientre de alquiler o a la adopción-, ahora cobran especial relevancia unas declaraciones del modelo a Divinity, en las que confesaba que no se quería perder "la experiencia" de ser padre. "No sé cuándo será el momento, la vida dirá. Me vuelvo loco con los niños, me encantan" reconocía.