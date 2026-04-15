Rusia ofrece apoyo energético a China para hacer frente a la crisis tras la ofensiva contra Irán

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha ofrecido este miércoles apoyo energético a China para hacer frente a la escasez de petróleo provocada por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó a finales de febrero y que atraviesa actualmente un alto el fuego que está previsto que finalice la próxima semana.

Durante una visita a Pekín, la capital china, donde se ha reunido con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, Lavrov ha subrayado que Rusia "puede ofrecer ayuda para cubrir esta falta de recursos que se ha acrecentado en China y en otros países que quieran trabajar en condiciones de igualdad y pensando en el beneficio mutuo".

Asimismo, ha acusado a Estados Unidos de "hacer uso de esta guerra en el golfo Pérsico para hacerse con el control del petróleo iraní" y ha aseverado que la "falta de crudo en el mercado global y el aumento de los precios debido a esta guerra está abriendo nuevas oportunidades para Rusia, un gran exportador de petróleo", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

China e India son los principales importadores de petróleo ruso. Para frenar el aumento de precios en el mercado global, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado incluso a suspender temporalmente las sanciones a las ventas de petróleo ruso, impuestas en el marco de la invasión de Ucrania. Sin embargo, desde el fin de semana, las restricciones han vuelto a entrar en vigor.

Las sanciones tienen como objetivo limitar los ingresos que Rusia obtiene de la venta de combustibles fósiles y mermar su capacidad para financiar la guerra. Mientras, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen en el aire. Trump anunció el domingo que había ordenado a la Armada el comienzo de un cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz

Las negociaciones celebradas entre Irán y Estados Unidos, que se saldaron sin acuerdo, tuvieron lugar apenas unos días después de que ambos países pactaran el 8 de abril un alto el fuego de 15 días para intentar lograr un pacto que ponga fin a la citada ofensiva, lanzada en medio de negociaciones entre Teherán y Washington para buscar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el país norteamericano abandonara unilateralmente en 2018 el firmado tres años antes.

Ahora, para llegar a un acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos reclama a Irán una suspensión durante 20 años de sus trabajos de enriquecimiento de uranio de cara a lograr un pacto, en un momento en el que las partes están sumidas en esfuerzos para mantener una segunda ronda de conversaciones tras los infructuosos contactos del sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

RELACIONES ENTRE RUSIA Y CHINA

Lavrov ha transmitido a Xi los saludos cordiales del presidente ruso, Vladimir Putin, que prevé realizar una visita oficial al país asiático en el primer semestre de este año. El ministro ruso ha destacado el papel "fundamental de la diplomacia de liderazgo en el avance integral de las relaciones entre los dos países en todos los ámbitos", tal y como recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso.

Xi, por su parte, ha aprovechado la visita de Lavrov para destacar el "buen desarrollo" de las relaciones entre los dos países, especialmente en ámbitos como la cooperación, y ha destacado que cuentan con una "asociación integral" y una "interacción estratégica entre las partes".

"Las relaciones de asociación integral e interacción estratégica entre ambos países mantienen un alto nivel de desarrollo, y la cooperación en todas las áreas está dando frutos", ha recalcado Xi, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores chino, que señala que Xi ha subrayado la necesidad de "reforzar la interacción estratégica y estrechar la coordinación diplomática para llevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel".

"Ambas partes deben confiar mutuamente, apoyarse recíprocamente y esforzarse por lograr un desarrollo conjunto", además de "implementar plenamente los acuerdos alcanzados por sus líderes".

RELACIONES CON EEUU

En este sentido, Lavrov ha destacado que las relaciones bilaterales con Estados Unidos no están "congeladas" sino que se encuentran en "pausa", ya desde la pasada Administración, la del expresidente Joe Biden. "Las relaciones entre los dos países estuvieron congeladas durante la Administración de Biden, que interrumpió completamente cualquier contacto", ha apuntado.

El jefe de la diplomacia rusa ha sostenido, sin embargo, que se mantienen alguno contactos, si bien estos "no so públicos". "Nos comunicamos de manera regular a distintos niveles y siempre estamos dispuestos a mantener contactos. Algunos los iniciamos por iniciativa propia, otros se llevan a cabo por solicitud de Estados Unidos. No los revelamos todos", ha manifestado.