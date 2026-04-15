Piden al secretario de Energía restaurar fondos de Programa Acceso Solar en Puerto Rico

San Juan, 15 abr (EFE).- Casi 200 organizaciones en Estados Unidos y Puerto Rico solicitaron este miércoles la restauración de los fondos adjudicados al Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico y la defensa de las 12.000 familias que quedaron en una situación incierta.

La petición se hizo mediante una carta al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

Con la temporada de huracanes llegando en menos de dos meses y una persistente crisis de apagones que continúa afectando al archipiélago, las organizaciones hicieron un llamado al Departamento de Energía para que restaure de inmediato los 350 millones de dólares en fondos recientemente cancelados.

Estos fondos habían sido adjudicados bajo el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF, en inglés), que fue diseñado en 2022 por el Congreso para instalar decenas de miles de sistemas residenciales de paneles solares con baterías.

El programa iba dirigido a personas con discapacidades y condiciones médicas dependientes de la electricidad, así como a las familias de bajos ingresos en Puerto Rico.

Más de 12.000 familias ya habían sido aprobadas y estaban a la espera de recibir un sistema solar que les pudiese salvar la vida cuando el programa fue cancelado.

Según la carta, las personas con discapacidades se ven afectadas de manera desproporcionada por los apagones causados por los recurrentes desastres naturales.

Tras los huracanes Fiona y María, personas con discapacidades resultaron heridas y presumiblemente fallecieron debido a que no tenían acceso a electricidad para mantener sus medicamentos refrigerados u operar ventiladores y otros equipos de soporte vital.

Germán Parodi, codirector de The Partnership for Inclusive Disaster Strategies, una organización liderada por personas con discapacidades, explicó que la evaluación original mostró la necesidad de que más de 150.000 hogares en Puerto Rico tuvieran acceso a energía de respaldo confiable, pero la financiación asignada fue solo una fracción.

"Solo se han instalado 6.000, y 12.000 familias con personas discapacitadas que ya habían sido aprobadas están siendo dejadas atrás sin acceso a las opciones de energía crítica necesarias para sus equipos de soporte vital", subrayó.

Por su parte, Hispanic Federation, una de las organizaciones recipientes bajo del PR-ERF para brindar educación energética a las familias en Puerto Rico, exigió al DOE y al Gobierno de la isla que "dejen la política a un lado y pongan a las personas primero".

"Todavía hay tiempo para que el DOE cumpla su compromiso con estas familias, para que ya no tengan que preocuparse de que ellas o un ser querido puedan sufrir o perder la vida durante el próximo apagón. El PR-ERF fue creado para salvar vidas, haciendo accesible energía resiliente para quienes más la necesitan", concluyó el presidente de Hispanic Federation, Frankie Miranda. EFE