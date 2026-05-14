Australia repatriará el viernes en un vuelo chárter a sus evacuados del Hondius

Sídney (Australia), 14 may (EFE).- Los cinco pasajeros que residen en Australia y el neozelandés evacuados del crucero Hondius tras el brote de hantavirus regresarán el viernes a Australia en un vuelo chárter bajo estrictas medidas de bioseguridad, informó este jueves el ministro australiano de Sanidad, Mark Butler, en una rueda de prensa.

El titular de la cartera sanitaria confirmó que el Departamento de Asuntos Exteriores australiano logró asegurar una aeronave y una tripulación dispuestas a operar el traslado especial desde Países Bajos, de donde procede la naviera propietaria del Hondius, hasta la ciudad de Perth, en el oeste australiano, después de varios días de negociaciones logísticas y sanitarias.

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"Los seis pasajeros siguen en buen estado de salud, han dado negativo por hantavirus y no presentan síntomas", declaró Butler, quien precisó que todos viajarán "con equipos completos de protección individual (PPE, en inglés)" durante todo el trayecto.

Según el plan de las autoridades, los pasajeros aterrizarán mañana en Perth y serán trasladados directamente al centro de cuarentena de Bullsbrook, una instalación habilitada durante la pandemia de covid-19, donde permanecerán aislados al menos tres semanas bajo supervisión médica especializada.

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El ministro explicó que la orden de cuarentena será revisada periódicamente y podría extenderse hasta completar los 42 días de vigilancia epidemiológica recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contactos estrechos de hantavirus.

Las autoridades australianas subrayaron además que el operativo requirió autorizaciones especiales para garantizar condiciones de seguridad sanitaria tanto para la tripulación como para el personal médico involucrado en el traslado, incluido el uso permanente de material de protección, protocolos de aislamiento y controles médicos continuos durante el vuelo.

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El crucero afectado zarpó de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril para completar una ruta por la Antártida y el Atlántico Sur.

El barco, con pasajeros y tripulación de más de veinte países, quedó aislado frente a las costas de Cabo Verde hasta que obtuvo autorización de las autoridades españolas para navegar hasta la isla de Tenerife, donde gran parte de los viajeros fueron evacuados y trasladados a diferentes países para un seguimiento sanitario y cuarentenas preventivas.

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La OMS ha confirmado varios casos de contagio y tres fallecidos por hantavirus entre los pasajeros del Hondius, mientras que una ciudadanos francesa sigue en cuidados intensivos, según confirmaron las autoridades de su país el miércoles. EFE