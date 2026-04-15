Observadores internacionales respaldan comicios en Perú, a pesar de problemas logísticos

Lima, 14 abr (EFE).- Las misiones de observación electoral que siguieron el desarrollo en los comicios generales de Perú, el pasado domingo y lunes, manifestaron este martes su respaldo al proceso electoral, al calificarlo de creíble y transparente, a pesar de los problemas logísticos que generaron retrasos y sobre los que pidieron una exhaustiva investigación.

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú afirmó que hasta el momento no han encontrado "elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevados a estas alturas".

"Está claro que ha habido problemas graves, como el hecho de que 13 centros electorales no hayan podido abrir (el domingo)", dijo en una rueda de prensa la jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, durante la presentación del informe preliminar de observación.

Varios candidatos presidenciales, como el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que de momento sigue segundo a la espera del final del escrutinio, han afirmado, sin aportar pruebas concretas, que hubo fraude por la falta de material electoral que llevó a un gran retraso en la apertura de locales en Lima e incluso trece tuvieron que abrir el lunes.

La eurodiputada expuso que no han llegado a la misión "suficientes elementos para decir de alguna manera que la narrativa de fraude tendría motivos objetivos para ser desarrollada", pero aseguró que van a seguir observando todo el proceso, incluidas las eventuales denuncias públicas que puedan argumentar.

Por su parte, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú, liderada por Víctor Rico, "advirtió con preocupación que la tardanza en la apertura de los locales alimentó las narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos desde la etapa preelectoral y generó declaraciones de rechazo de diversas fuerzas políticas y manifestaciones ciudadanas".

"Adicionalmente, este escenario de tensión fue exacerbado por campañas de desinformación en diversas plataformas, mediante las cuales se difundieron publicaciones falsas relacionadas con horarios de votación alterados", señaló el informe de la OEA.

A su vez, la Asociación Civil Transparencia indicó que tuvieron lugar "elecciones creíbles y transparentes, pese a las demoras significativas en la entrega de material electoral en Lima Metropolitana y al elevado número de organizaciones políticas participantes", según declaró su secretario general, Omar Awapara.

El representante remarcó que estas elecciones fueron "las más complejas de la historia" peruana, porque estuvieron "precedidas por un contexto de inestabilidad política, reflejado en sucesivas vacancias (destituciones) presidenciales, así como en frustrados intentos de golpe de Estado y de adelanto de elecciones generales que generaron mucha incertidumbre".

Igualmente, el estadounidense Centro Carter pidió que se mantenga la transparencia y se respete el proceso mientras finaliza el conteo de los resultados de las elecciones generales que se celebraron el domingo y lunes últimos en Perú.

Además, pidió que se realice "una revisión transparente de las dificultades logísticas" que afectaron el domingo la apertura de varios locales de votación en Lima, pero también exhortó a las instituciones y los candidatos "a abordar estos problemas de manera responsable". EFE