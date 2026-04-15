La vacunación salvó a unos 19,5 millones de personas del sarampión en África desde el 2000

Nairobi, 15 abr (EFE).– Los programas de inmunización en África han evitado unas 19,5 millones de muertes relacionadas con el sarampión desde el año 2000, según el primer análisis detallado sobre los objetivos de vacunación en el continente presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe realizado por la OMS y Gavi (Alianza para las Vacunas), que abarcó 24 años de datos, destacó que el aumento de la cobertura no solo ha salvado la vida de millones de personas frente al sarampión, sino que ha permitido proteger a más de 500 millones de niños a través de los sistemas de inmunización sistemática.

Solo en 2024, la vacunación evitó 1,9 millones de fallecimientos en la región, de los cuales un 42 % se atribuyen directamente a la lucha contra el sarampión.

"África ha logrado un progreso notable en menos de una generación, ampliando la inmunización y salvando millones de vidas jóvenes", señaló el director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Janabi.

Según el experto, la introducción de una segunda dosis de la vacuna en 44 países ha permitido elevar la cobertura del 5 % al 55 % entre los años 2000 y 2024, reduciendo la mortalidad a la mitad por esta enfermedad en el continente.

La investigación también resalta que las muertes por meningitis han caído un 39 % y que la vacuna contra la malaria ya se ha introducido en 25 países africanos.

Además, naciones como Cabo Verde, Mauricio y Seychelles han alcanzado en 2025 el "estándar de oro" al lograr la eliminación oficial del sarampión y la rubéola.

Sin embargo, la OMS advirtió que el progreso es desigual y se ha ralentizado tras la pandemia de la COVID-19, lo que ha incrementado el número de niños "dosis cero" —aquellos que no han recibido ninguna vacuna—, de los cuales el 80 % se concentran en diez países del continente.

Por su parte, la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar, recordó que la inmunización debe ser una "prioridad política" para garantizar que las vacunas lleguen a los contextos más frágiles y remotos.

El rápido crecimiento demográfico, la debilidad de los sistemas sanitarios y el impacto del cambio climático son los principales obstáculos para alcanzar el objetivo del 90 % de cobertura fijado en la Agenda de Inmunización 2030.

Dicha agenda aspira a que la mayoría de la población cuente con la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; la tercera dosis de la vacuna antineumocócica conjugada; la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión; y una dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). EFE

“La OMS, Gavi y sus socios trabajan con los gobiernos para ampliar la cobertura de vacunación, así como para acelerar y escalar la introducción de nuevas vacunas, como las de la malaria y el virus del papiloma humano”, concluyó el documento. EFE