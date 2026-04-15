Jordania intercepta varios globos teledirigidos que trasladaban "una gran cantidad de narcóticos"

Las Fuerzas Armadas de Jordania han anunciado este miércoles la desarticulación de seis intentos de contrabando de "una gran cantidad de narcóticos" que iban a ser introducidos en el país en "globos guiados por control remoto" a través de la frontera.

Así, han indicado en un comunicado que "esta operación cualitativa" se ha saldado con la incautación de toda la carga trasladada por estos globos, "lanzados de forma simultánea para intentar distraer los esfuerzos de las unidades de la Guardia Fronteriza".

En este sentido, ha afirmado que las drogas incautadas han sido puestas en manos de las autoridades competentes y han recalcado su compromiso con "potenciar las capacidades y recursos" para hacer frente a este tipo de actividades y "combatir a cualquiera que intente amenazar la seguridad de la nación y de sus ciudadanos".