Giménez Cacho estrena 'Juana', su ópera prima sobre los feminicidios ocultos en México

David Álvarez

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- El actor y director hispano-mexicano Daniel Giménez Cacho es consciente de que en un país como México en el que más de 10 mujeres son asesinadas al día, “la saturación de violencia puede volver insensibles” a sus ciudadanos y alejarlos de “una realidad” como es el sistema patriarcal “abusivo” al que se enfrenta la protagonista de su ópera prima, ‘Juana’.

“Es un sistema violento en casa o en la política y se manifiesta en la censura del periodismo, y en asesinatos y persecuciones. Es una realidad avasalladora y esta violencia está generando mucha impotencia”, explica en entrevista con EFE por el estreno de la cinta el próximo 16 de abril.

A sus 64 años, Giménez Cacho decidió debutar como realizador contando los casos de feminicidios que en muchas ocasiones son tapados por la justicia o que muchas veces no son publicados por el “periodismo independiente”, al que considera “muy importante para tener un contacto más real con lo que sucede”.

Para ello, escoge a Juana, una periodista ficticia semi retirada de su profesión y especializada en causas de violencia machista, que volverá a verse amenazada tras tratar de destapar a un político relacionado con los asesinatos de varias mujeres.

La actriz Diana Sedano, encargada de dar voz a la protagonista, reconoce que los feminicidios pueden haber “dejado de ser noticia” tras un “boom” de artículos feministas, y advierte de la necesidad de que la sociedad “no se acostumbre” ni adopte una actitud pasiva frente a estos casos.

“No le dejemos al cine o al arte resolver algo que se tiene que solucionar social y colectivamente. ‘Juana’ te regresa la mirada para que no te adormezcas, para que no esperes a que se resuelva en la fantasía y pienses que no tienes nada que hacer”, argumenta Sedano.

En la misma línea se pronuncia Margarita Sanz, quien interpreta a la madre de Juana, una mujer con demencia senil y también víctima de violencia doméstica, un personaje que —según la actriz— refleja la necesidad de replantear la educación de los hombres en los hogares mexicanos.

“En México las mujeres tenemos el Jesús en la boca, lo que significa que vivimos con miedo porque la cantidad de feminicidios no ha disminuido. Esta situación está relacionada también con la educación que se da a los hombres en nuestro país; no podemos dejar de hablar de ello”, señala la intérprete de 72 años.

En un país como México con más de 7.800 salas, el cuarto territorio con mayor número de cines del mundo, ‘Juana’ será estrenada en solo 40 salas, cifra común para las películas mexicanas que, a pesar de la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma de la Ley del Cine y el Audiovisual, compiten en desventaja con taquillazos estadounidenses.

“Lo que está faltando aquí es el poder del Estado para asegurar la diversidad. El mercado está dominado por Hollywood, y hay muchas cosas que no son Hollywood que son indispensables para la salud cultural”, defiende Giménez Cacho molesto.

Según el proyecto de ley, que aún tiene que ser ratificado por el Senado, el 10 % de las salas mexicanas tendrán que proyectar producciones nacionales, una cifra que en la actualidad está lejos de ser una realidad debido al gran número de largometrajes extranjeros que se proyectan.

“La diversidad cultural es un derecho, está aceptado en las leyes pero no se cumple, y el único que podría hacerlo cumplir es el Estado, que se podría enfrentar a regular el mercado y garantizar esa diversidad”, termina el director a la espera de ver el texto final de la legislación. EFE

(foto)