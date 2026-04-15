El Tesoro de EEUU respalda y elogia reincorporación de Venezuela al FMI

Washington, 14 abr (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó y elogió este martes el trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reincorporar a Venezuela y que sea una "economía normal".

"El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal", dijo Bessent durante un foro de las reuniones de primavera de la organización financiera que se celebran en Washington esta semana.

Bessent también destacó el papel del Banco Mundial diciendo que su "liderazgo" está jugado un papel importante "en términos de energía y de desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres".

Finalmente el secretario del Tesoro dijo sobre Venezuela que formalmente "están volviendo a una buena trayectoria".

Este martes, el Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50% o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington. EFE