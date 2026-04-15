Azerbaiyán y Rusia zanjan su conflicto por accidente de avión en diciembre de 2024

Bakú/Moscú, 15 abr (EFE).- Azerbaiyán y Rusia han zanjado su conflicto por la catástrofe del avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024 tras ser alcanzado por misiles antiaéreos en el espacio aéreo ruso, informaron hoy los Ministerios de Exteriores de ambos países en un comunicado conjunto.

Según la nota, las partes arreglaron el asunto de las "compensaciones", uno de los principales escollos entre las partes hasta hace poco.

Bakú y Moscú "expresaron su confianza en que el desarrollo de las relaciones bilaterales, basadas en el respeto mutuo, la confianza y la consideración de los intereses de las partes".

Estas medidas contribuirán a fortalecer las relaciones de "buena vecindad y a ampliar la cooperación" entre los dos países, aseguraron.

El comunicado también reiteró las condolencias a las familias y allegados de las víctimas del accidente aéreo.

El pasado octubre, el presidente del Rusia, Vladímir Putin, prometió a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, que Moscú pagaría las compensaciones que se requieran por el siniestro del Embraer 190 que realizaba el vuelo J2-8243 Bakú-Grozni, pero se estrelló junto al aeropuerto de la ciudad kazaja de Aktau.

El siniestro causó la muerte de 39 de sus 67 ocupantes debido al impacto de dos misiles en el espacio aéreo ruso.

Hasta entones Rusia solo había ofrecido disculpas por el "trágico incidente" en su espacio aéreo, pero se negaba a reconocer su responsabilidad en el mismo.

El mandatario ruso aseguró que dos misiles antiaéreos estallaron a varios metros del avión cuando se aproximaba al aeropuerto de Grozni y que fue alcanzado posiblemente por sus fragmentos, ya que si los misiles hubieran impactado directamente en la aeronave, esta no habría podido llegar a Aktau, donde se estrelló.

Putin afirmó que durante la permanencia del avión azerbaiyano en el espacio aéreo ruso tres drones ucranianos habían invadido el cielo, por lo que se activaron las defensas antiáereas.EFE