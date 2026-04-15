Australia y Brunéi refuerzan cooperación energética en la visita de Albanese al sultanato

Sídney (Australia), 15 abr (EFE).- Australia y Brunéi, país rico en gas y petróleo, reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad energética y alimentaria, así como de mantener abiertas las cadenas de suministro, en plena guerra en Oriente Medio, según un comunicado conjunto difundido este miércoles.

El texto, suscrito por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, durante el actual viaje del dirigente australiano al sultanato del Sudeste Asiático, subraya la preocupación de ambos países por el impacto del conflicto en los mercados energéticos y en los precios y distribución de alimentos.

"Brunéi y Australia comparten una profunda preocupación por la situación en Oriente Medio y sus consecuencias para nuestra región, como el impacto en las cadenas de suministro y los precios de la energía y los alimentos", recoge el texto.

Ambos gobiernos destacaron su intención de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro energético mediante una mayor cooperación regional, el impulso a fuentes alternativas, incluidas las renovables, y la defensa de flujos comerciales abiertos.

Asimismo, recalcaron la importancia de garantizar la seguridad alimentaria mediante cadenas de suministro "estables y eficientes", y se comprometieron a mantener abiertos, seguros y resilientes los intercambios de productos agrícolas y esenciales.

En este sentido, el comunicado detalla el compromiso de asegurar el flujo de bienes clave entre ambos países, como petróleo, incluidos diésel y crudo, fertilizantes como la urea, y productos agroalimentarios, evitando restricciones injustificadas al comercio y consultándose ante posibles interrupciones.

El acuerdo se produce en el marco de la gira oficial que Albanese inició esta semana por el Sudeste Asiático, que incluye visitas a Brunéi y Malasia entre el 14 y el 17 de abril, centradas en reforzar el suministro de energía y bienes esenciales.

Brunéi representa actualmente el 9 % de las importaciones de diésel de Australia y el 11 % de sus compras de urea, mientras que Camberra es un proveedor relevante de alimentos para el sultanato. En paralelo, Malasia figura como la tercera mayor fuente de combustible refinado para Australia.

La gira forma parte de la estrategia australiana para afianzar sus alianzas en el Sudeste Asiático y mitigar el impacto de las tensiones geopolíticas sobre sus cadenas de suministro y llega una semana después de la visita de Albanese a Singapur, donde firmó un acuerdo similar con su homólogo Laurence Wong. EFE