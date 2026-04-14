Rusia ataca infraestructura energética y portuaria en el sur de Ucrania

Kiev, 14 abr (EFE).- Rusia atacó la noche de este martes territorio de Ucrania con 129 drones de larga distancia y cuatro misiles Kh-59 y Kh-69, que alcanzaron infraestructuras portuarias de la región de Odesa e instalaciones energéticas de la de Mikoláyiv, ambas en el sur de Ucrania.

Según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades locales, del total de los drones rusos, 114 fueron interceptados por las defensas ucranianas y otros 12 no fueron neutralizados e impactaron en ocho localizaciones distintas del país, no especificadas en el balance oficial del ataque.

Al menos uno de los misiles rusos fue derribado, y varios drones seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se emitió el parte.

El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, informó de daños en un barco de bandera panameña como consecuencia del ataque ruso al puerto del Danubio de Ismail, junto a la frontera con Rumanía. Otras infraestructuras civiles sufrieron daños por la caída de drones rusos en la región.

En la región vecina de Mikoláyiv, tres pueblos se quedaron sin luz por el impacto de drones ruso-iraníes Shahed en instalaciones energéticas.

El sistema energético ucraniano es uno de los objetivos prioritarios de los ataques rusos de larga distancia en esta guerra.

El presidente Volodímir Zelenski anunció este martes que ha ordenado reforzar la protección de este tipo de infraestructuras.

Zelenski también ha adelantado que aspira a que se firmen esta semana "nuevos acuerdos" con sus socios para el suministro de equipamiento energético adicional a Ucrania, que garantice su funcionamiento sin interrupciones pese a los ataques constantes rusos. EFE