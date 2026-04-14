Irak condena a muerte a un persona por terrorismo y pertenencia al Estado Islámico

Bagdad, 14 abr (EFE).- Un tribunal iraquí condenó este martes a muerte a una persona por pertenecer a la organización yihadista Estado Islámico (EI) y por haber planificado atentados contra las fuerzas de seguridad del país árabe, lo que eleva a doce los sentenciados a la pena capital en Irak en una semana, informó un comunicado del Poder Judicial.

Se trata de un ciudadano iraquí cuya identidad no ha sido revelada, quien fue encontrado culpable por el Tribunal Penal Central de haber llevado a cabo un atentado en 2017 en la gobernación de Diala, al oeste de Bagdad, y provocado la muerte de un militar iraquí y heridas a otros doce, según la nota.

La misma corte, que juzga a supuestos combatientes del EI, condenó el pasado día 7 a once personas por pertenecer a la organización yihadista por haber formado una "célula terrorista", "unido a la entidad terrorista a través de las redes sociales y sus páginas personales" y "planificado ataques contra instituciones estatales".

Irak ha condenado a muerte y ejecutado en la horca en los últimos años a decenas de presuntos miembros del EI, un grupo que controló amplias zonas del país árabe entre 2014 y 2017, año en el que fue derrotado territorialmente.

La última ejecución masiva tuvo lugar a finales de mayo pasado contra ocho personas condenadas por delitos similares.

También a principios de ese mismo mes, otras 11 personas fueron ejecutadas en un solo día por cargos similares. EFE