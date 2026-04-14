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Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes

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Redacción América, 13 abr (EFE).- Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramirez.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió Ramíerez en la red social Instagram.

"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como 'Lamento Boliviano' y 'La muralla verde'.

Con la muerte de Staiti, no sobrevive ninguno de los miembros originales de la banda, pues el vocalista y bajista Marciano Cantero y el baterista Daniel Piccolo fallecieron en 2022. EFE

(foto)

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