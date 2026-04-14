Martes, 14 de abril de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 14 abr (EFE).-

Washington.- Representantes diplomáticos de Israel y Líbano mantienen una primera reunión con la mediación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para tratar de alcanzar un acuerdo que interrumpa los ataques israelíes y pueda ayudar a cimentar el alto el fuego acordado por Washington y Teherán.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- Los Gobiernos de Ucrania y Alemania celebran una reunión de alto nivel en un momento en el que las negociaciones de paz con Rusia bajo mediación de EE.UU. están estancadas y el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) bloqueado por Hungría.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y con el primer ministro, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), en el marco de su cuarta visita oficial en cuatro años al gigante asiático.

(Vídeo)(Foto)(Audio)(Directo)(Informe a cámara)

Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China, Zhao Leji, en el Gran Salón del Pueblo.

(Vídeo)(Foto)

Annaba (Argelia).- El papa se desplaza este martes a Annaba, antigua Hipona, donde visita el yacimiento arqueológico vinculado a San Agustín, fundador de la orden a la que pertenece y durante la mañana, acude también a una casa de acogida para ancianos gestionada por las Pequeñas Hermanas de los Pobres y mantiene un encuentro privado con los agustinos.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este martes una sesión informativa sobre la situación en Oriente Medio, particularmente en Yemen, en la que se espera una actualización de los últimos acontecimientos en la región y un debate entre los miembros sobre los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones.

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- Comienza el nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, tras haberse anulado el primero dos meses y medio después del inicio, en 2025, cuando se supo que una jueza que conformaba el tribunal participaba de incógnito en la grabación de un documental sobre el proceso.

(Vídeo)(Foto)

Lima.- Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) dan sus reportes preliminares mientras avanza el escrutinio para definir el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta para la Presidencia.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- Habitantes del municipio mexicano de Tecate denuncian que, durante la construcción del muro de acero entre México y Estados Unidos, el Gobierno estadounidense realizó detonaciones con dinamita en el cerro Cuchumá, un sitio arqueológico y ceremonial yumano.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán; Friedrich Merz, se reúne con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssoufla.

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Jerusalén.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, da una rueda de prensa en Jerusalén junto con su homólogo checo, Petr Macinka.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta la última edición de su Informe Global de Perspectivas tras adelantar que los efectos de la guerra de Irán han obligado al organismo a empeorar las perspectivas de crecimiento global.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- Entrevista con la subdirectora del FMI, Petya Koeva.

(Vídeo)(Foto)

Shanghái (China).- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de marzo de las exportaciones del país asiático al resto del mundo, que aumentaron un 19,2 % interanual en el primer bimestre según las cifras denominadas en yuanes.

(Vídeo)(Foto)

Santiago de Chile.- A cuatro años del plazo establecido para el cumplimiento de la Agenda 2030, autoridades regionales, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil evalúan en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, los progresos y desafíos de los países de Latinoamérica en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

(Vídeo)(Foto)

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a marzo pasado, después de que en febrero pasado se registrase una inflación interanual del 33,1 %.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El Parlamento Europeo acoge un acto para conmemorar el décimo aniversario de la ONG española Open Arms, dedicada al rescate marítimo de migrantes que intentan llegar a costas europeas.

(Vídeo)(Foto)

Luxemburgo.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuncia su sentencia en respuesta a las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo español sobre las medidas que debería adoptar España para compensar los abusos de temporalidad en el sector público.

(Vídeo)

Quito.- La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, recibe en Quito a su homólogo de Paraguay, Rubén Ramírez, en una cita en la que se firmarán acuerdos de cooperación.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- El presidente de Vietnam y secretario general del gobernante Partido Comunista, To Lam, inicia una visita a China de tres días, una semana después de haber sido nombrado jefe del Estado.

(Vídeo)

Jerusalén.- Ofrenda floral en el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén a la que tiene previsto asistir el primer ministro, Benjamín Netanyahu, con motivo del Día de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto que se celebra en Israel.

(Vídeo)(Foto)

Mansura (Egipto).- A Shorouq al Ashqar aún le dura la felicidad de haber acuñado una nueva especie de simio, el 'Masripithecus moghraensis', el "abuelo" de esos primates que vivió en Egipto hace 17 millones de años y del que aún no sabemos cómo se desplazaba, para lo que la paleontóloga y sus compañeros buscan ahora nuevos fósiles en el desierto egipcio.

(Vídeo)(Foto)

Río de Janeiro (Brasil).- Quince años después del descubrimiento del principal muelle de llegada de esclavos africanos a América, en Río de Janeiro, un acervo con cerca de 1,5 millones de objetos arqueológicos encontrados en la zona portuaria de la ciudad abre sus puertas a los investigadores del mundo.

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- La ciudad de Seúl está llevando a cabo una campaña de limpieza municipal para mejorar el mantenimiento de áreas públicas como la plaza Gwanghwamun, donde se encuentra la estatua del almirante Yi Sun Sin de la dinastía Joseon (1392-1910).

La Paz.- La estatal Universidad Mayor de San Andrés exhibe un fragmento de suelo lunar traído a Bolivia por astronautas del Apolo 17 en 1973.

(Vídeo)(Foto)

París.- El Museo del Louvre pone a dialogar a dos grandes genios de la escultura, Miguel Ángel y Auguste Rodin, en una nueva exposición temporal que traza el paralelismo entre la forma en la que los dos maestros trabajaron el cuerpo humano.

(Vídeo)(Foto)

París.- El museo Fundación Louis Vuitton de París inaugura una de las mayores exposiciones jamás realizadas sobre Alexander Calder, inventor del móvil, en coincidencia con el centenario de la llegada del escultor estadounidense a la capital francesa, que fue un hito clave en su carrera.

(Vídeo)(Foto)

París.- Subastada una colección de obras inéditas de Pierre Bonnard, el artista inclasificable.

(Vídeo)(Foto)

Nueva York (EE.UU.).- La compañía de danza Ballet Hispánico New York, la mayor organización cultural latina de EE.UU., vuelve el 23 de abril con una celebración de la mujer y ganas de "despertar curiosidad y conversación", comenta en una entrevista a EFE su director artístico y consejero delegado, Eduardo Vilaró.

(Vídeo)(Foto)

París.- La casa de subastas Christie's se encarga del sorteo del Picasso 'Cabeza de mujer' entre los compradores de boletos de 100 euros de una lotería para financiar la investigación sobre el Alzheimer.

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- Paraguay celebra el Día Nacional del vori vori, un emblemático caldo del país, con una degustación gratuita en el centro de Asunción.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El Parlamento Europeo anuncia el premio Lux del cine europeo.

(Vídeo)

Barcelona (España).- Primera jornada de la 080 con desfiles de Escorpión, SKFK, Bolaño, Custo Barcelona y Adolfo Domínguez.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- La firma de moda Calderoni presenta durante la Fashion Week México en Guadalajara, el traje oficial de la Selección Mexicana de fútbol.

(Vídeo)(Foto)

Londres.- Rueda de prensa pospartido de las seleccionadoras de España, Sonia Bermúdez, y de Inglaterra, Sarina Wiegman, tras el partido de la tercera jornada del grupo C en la clasificación al próximo mundial.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Múnich (Alemania).- El Real Madrid ultima este martes su preparación el encuentro que el enfrentará el miércoles al Bayern en Múnich con un 1-2 en contra y con la presión de que es la última oportunidad de seguir optando a un título esta temporada tras quedarse fuera de la Copa del Rey y apenas sin opciones en LaLiga EA Sports.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- La selección de fútbol de Panamá presenta su nueva equipación para el Mundial 2026.

(Vídeo)(Foto)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.