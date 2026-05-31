Al menos ocho muertos y 33 heridos tras el incendio de un autobús en Denizli, Turquía

Al menos ocho personas han muerto, entre ellas un bebé, y 33 han resultado heridas este sábado cerca de Denizli, en el sureste de Turquía, después de que un autobús se haya estrellado y posteriormente incendiado como consecuencia de la colisión.

El siniestro ha ocurrido cerca del barrio de Tirkaz, en la carretera que conecta Denizli con Aydin. El autobús, conducido por Mustafa Fevzi Merdun, pertenecía a la empresa Pamukkale Tourism y viajaba de Esmirna a Antalya.

Los heridos han sido trasladados en ambulancia a hospitales de la ciudad, según ha informado TRT Haber, el canal de televisión público turco.

Los equipos han finalizado su trabajo en la zona y la carretera, que había permanecido cerrada al tráfico durante cuatro horas, ha sido reabierta. Continúan las investigaciones para aclarar lo sucedido.