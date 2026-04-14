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Malí "neutraliza" a cerca de 15 supuestos terroristas en un bombardeo cerca de Bamako

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El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de alrededor de 15 supuestos terroristas en un bombardeo lanzado contra la región de Koulikoro, en los alrededores de la capital, Bamako, en el marco de las operaciones contra los grupos yihadistas que operan en el país africano.

Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que aviones de la Fuerza Aérea hallaron "una base de grupos armados terroristas" en una zona boscosa a 45 kilómetros de Didiéni durante una operación de "vigilancia", antes de afirmar que el lugar fue atacado "con precisión".

"El balance provisional apunta a una quincena de terroristas neutralizados, así como a la destrucción total de su logística", ha subrayado, sin pronunciarse sobre el grupo al que podrían pertenecer los sospechosos.

En esta línea, ha garantizado a la población que "las operaciones coordinadas de búsqueda y neutralización de terroristas continúan en todo el territorio nacional".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de los gobiernos occidentales.

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