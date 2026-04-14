Los futuros de las bolsas europeas suben ante esperanzas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán

Madrid, 14 abr (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura levemente alcista este martes, ante las renovadas esperanzas del mercado acerca de que Estados Unidos e Irán sigan negociando y alcancen un acuerdo de paz.

A las 7:15 horas, y mientras el petróleo brent baja, los futuros de la Bolsa de Fráncfort avanzan el 0,64 % y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,48 %.

Por su parte, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street apuntan a una jornada mixta y casi plana, con subidas del 0,20 % en el caso del tecnológico Nasdaq, mientras que el Dow Jones de Industriales cae un mínimo 0,02 %.

Wall Street cerró la víspera en verde, con ganancias que alcanzaron el 0,63 % en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Irán se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones tras concluir sin acuerdo las del pasado fin de semana.

El optimismo respecto a que ambos países sigan negociando para alcanzar un acuerdo de paz también impulsa a las bolsas en Asia, donde el Nikkei de Tokio sube el 2,27 %, el Hang Seng de Hong Kong el 0,40 % y la Bolsa de Shanghái, el 0,45 %.

Y ello, en una jornada en la que el precio del crudo brent para entrega en junio cae levemente. A las 7:15 horas, y según datos de mercado recogidos por EFE, el petróleo baja el 1,54 %, hasta los 97,83 dólares en el mercado de futuros de Londres.

Asimismo, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae con más fuerza, el 2,30 %, hasta los 96,8 dólares.

El crudo baja este martes a pesar de que Estados Unidos ha bloqueado todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

Entre las materias primas, el precio del oro se deja el 0,56 %, hasta los 4.766,7 dólares la onza; mientras el bitcóin cotiza plano, en los 74.419,1 dólares.

El euro, por su parte, sube y se cambia a 1,176 dólares.