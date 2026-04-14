Infografías del martes 14 de abril de 2026

FMI PERSPECTIVAS LATINOAMÉRICA - En América Latina y el Caribe se prevé un crecimiento estable de 2,3 % en 2026 y 2,7 % en 2027. Brasil moderará su expansión a 1,9 % y 2,0 %, mientras México pasará de un 2025 débil a una recuperación con 1,6 % en 2026 y 2,2 % en 2027.

BALONCESTO WNBA - Azzi Fudd fue elegida número uno del draft de la WNBA por las Dallas Wings, mientras la española Awa Fam hizo historia al ser seleccionada en la tercera posición por Seattle Storm y la mexicana Gabriela Jáquez en la quinta por Chicago Sky, marcando una noche histórica para España, México y UCLA.

AMERICAN MUSIC AWARDS - Taylor Swift lidera las nominaciones a los American Music Awards 2026 con ocho, seguida por Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y sombr con siete. Alex Warren y Lady Gaga recibieron seis cada uno. La 52ª edición se celebrará el 25 de mayo en Las Vegas, con Queen Latifah como anfitriona.

LATINOAMÉRICA IMPUESTOS - Un nuevo informe del International Tax Observatory propone un impuesto mínimo del 2 % sobre fortunas superiores a 100 millones de dólares en siete países de América Latina. La medida recaudaría unos 24.000 millones de dólares al año y corregiría que los ultrarricos paguen proporcionalmente menos que el resto.

BALONCESTO NBA - Así quedan los cruces de play-in y playoffs de la NBA.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Bayern-Real madrid.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Arsenal-Sporting Lisboa. EFE

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